Fünfter kontra Sechster im Ringen um die Europacup-Plätze, Duell der in der Meistergruppe noch sieglosen und aktuell punktgleichen Tabellennachbarn SK Austria Klagenfurt und TSV Egger Glas Hartberg am Sonntagnachmittag in ADMIRAL Bundesliga-Runde 25, der dritten im "Oberen Playoff". Im Oberhaus vermochten die Oststeirer historisch noch kein Match gegen die Waidmannsdorfer für sich zu entscheiden, was sich auch heute nicht ändern sollte, obwohl der Dreier diesmal zum Greifen nahe war. Doch dann die 99. (!) Spielminute und ein 2:2 nach einem furiosen Finish der Kärntner Violetten.

Was für eine rassige Partie bei frühsommerlichen Temperaturen am Wörthersee zwischen Austria Klagenfurt und dem TSV Hartberg - hier Binder (l.) gegen TSV-Abwehrspieler Steinwender. Viel Tempo, viel Intensität, dazu Dramaturgie und ein Lastminute-Ausgleichstor für die Kärntner Violetten.

Unterhaltsame Anfangsphase mit zwei Toren abgerundet



Die Partie begann mit hohem Unterhaltswert, fand Klagenfurt-Torjäger Karweina gleich doppelt eine vielversprechende Kopfballchance vor (6./8.), verfehlte jedoch beide Male das Tor von Raphael Sallinger. In der 17. Minute hatte Hartberg eine gefährliche Aktion, als der Ball von rechts in den Strafraum kam. Kainz versuchte sein Glück mit einem Abschluss, der jedoch geblockt wurde. Der Ball landete bei Prokop, der aus 16 Metern mit viel Gefühl abzog, aber knapp am Tor vorbeischoss.

In der 26. Minute erzielte Hartberg dann das erste Tor des Spiels durch Topscorer Maximilian Entrup, der einen Elfmeter sicher verwandelte. Doch die Kärntner schlugen in der 30. Minute prompt zurück, als Cvetko einen Freistoß in den Strafraum schlug. Der aufgerückte Wimmer gewann das Kopfballduell und brachte die Kugel zu seinem ebenfalls in der Offensive befindlichen Abwehrkollegen, dem Griechen Gkezos, der aus kurzer Distanz den Ausgleichstreffer erzielte.

Neuerliche TSV-Führung mit dem Pausenpfiff

Als vieles bereits nach einem Remis zur Pause roch, gelang den Oststeirern der neuerliche Führungstreffer: Nach einer Flanke von halblinks in den Strafraum kam Kapitän Jürgen Heil am zweiten Pfosten zum Kopfball, den Klagenfurts Keeper Menzel im Kasten zunächst parierte. Doch Prokop war zur Stelle und verwandelte den Abpraller sicher (45.+1).

Sekunden später hatte Hartberg noch eine dicke Chance, um die Führung auszubauen: Toptorjäger Maximilian Entrup kam nach einer flachen Hereingabe von rechts zum Abschluss am Elfmeterpunkt, verfehlte jedoch das Gastgeber-Gehäuse knapp - 1:2 zur Halbzeit.

Treffsicher vom Punkt für die "Wahnsinns Waidmannsdorfer": "Joker" Andy Irving rettete mit seinem verwandelten Elfmeter in der neunten Minute (!) der Nachspielzeit und letzten Aktion einer intensiven, packenden Partie Austria Klagenfurt beim 2:2 einen Punkt gegen den TSV Hartberg. Die Nr. 19 traf in Minute 99...!

Umkämpfte zweite Hälfte mit spätem Ausgleichstor

Die zweite Halbzeit begann mit einem temporeichen Spielverlauf, bei dem der TSV leicht die Oberhand zu haben schien. Die Austria bewies - wie immer - Moral, versuchte den Ausgleich zu erzielen, aber die Angriffe waren oft zu unpräzise. In der 57. Minute erhielt Klagenfurt einen Elfmeter, als Steinwender Offensivakteur Bonnah im Strafraum foulte. Doch nach Überprüfung durch den VAR wurde der Elfmeter zurückgenommen, aufgrund einer vorherigen Abseitsposition von Austria-Angreifer Binder. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von hitzigen Diskussionen und harten Zweikämpfen. In der 75. Minute sah Hartberg-Kapitän Heil die Rote Karte wegen Foulspiels, doch diese Entscheidung wurde nach VAR-Überprüfung auf Gelb korrigiert. Die letzten Minuten verliefen turbulent, deutete bereits vieles nach einem Auswärtssieg der Oststeirer hin... bis "Joker" Andy Irving tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 2:2-Ausgleichstreffer versenkte (90.+9) und den Hausherren doch noch ein Remis und den Verbleib auf Rang fünf sicherte. Ohne Worte .....#skahtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/TeDrTNlFQ9 — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) April 7, 2024

ADMIRAL Bundesliga 25. Runde, Meistergruppe Runde 3

Sonntag, 7. April 2024, 14:30 Uhr, 28Black Arena Klagenfurt, SR: Florian Jäger/Salzburg

SK Austria Klagenfurt vs. TSV Egger-Glas Hartberg 2:2 (1:2)

Startelf SK Austria Klagenfurt (3-5-2): Menzel - Gkezos, N. Wimmer, Robatsch - Bonnah, Besuschkow, Benatelli, Cvetko, Schumacher - Karweina, Binder. Trainer: Peter Pacult.

Startelf TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil, Komposch, Steinwender, Bowat - Diakité - Frieser, Prokop, Kainz, Providence - Entrup. Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 0:1 Entrup (25., Foulelfmeter), 1:1 Gkezos (28.), 1:2 Prokop (45.+1), Irving (90.+9, Elfer).

