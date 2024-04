Topspiel-Time in der ADMIRAL Bundesliga, als sich am späten Sonntagnachmittag der FC Red Bull Salzburg und der SK Rapid im Rahmen der 25. Runde duellierten. Während sich die viertplatzierten Hütteldorfer unter Chefcoach Robert Klauß im Aufwind befinden und im Jahr 2024 noch kein Pflichtspiel verloren, musste der BL-Spitzenreiter am Donnerstag das UNIQA-ÖFB-Cup-Aus gegen den SK Sturm Graz hinnehmen (3:4). Am Ende werden die Punkte beim 1:1-Remis geteilt.

Roko Šimić gelang beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison Anfang September noch der Doppelpack, wodurch die Roten Bullen einen 2:0-Erfolg einfuhren.

Beide Mannschaften mit Torchancen in unterhaltsamer Anfangsphase

Nachdem die Partie vom niederösterreichischen Referee Alan Kijas freigegeben wurde, versuchten beide Teams vorerst den Ball durch die eigenen Reihen laufen zu lassen und sich dadurch vor das gegnerische Tor zu kombinieren. Bereits nach 180 Sekunden bot sich die erste Großchance für die Gäste aus Wien-Hütteldorf, Matthias Seidl steckte perfekt durch auf Christoph Lang, doch Oumar Solet, der Franzose, konnte gerade noch vor dem Flügelspieler klären und beförderte die Kugel knapp an der Stange vorbei. Erstes Ausrufezeichen der Rapidler.

Durch einen Konter wurde RBS-Offensivspieler Fernando freigespielt, mit einer wichtigen Rettungstat konnte Kongolo den pfeilschnellen Salzburger im Strafraum gerade noch vom Abschluss hindern. Wenige Augenblicke später drängten die Bullen erneut nach vorne und ein gefährlicher Schuss von Luka Sucic verfehlte knapp den rechten Pfosten. Nach einer Viertelstunde zog Fernando von der 16er-Grenze ab, der Schussball des Brasilianers stellte für Rapid-Rückhalt Hedl aber kein Problem dar.

Wenige Highlights zum Ende der ersten Spielhälfte

Die beste Gelegenheit fanden die Gäste aus der Bundeshauptstadt nach zwanzig Minuten vor, Roko Šimić beförderte die Kugel nach einem Burgstaller-Kopfball beinahe in das eigene Tor, Pavlović konnte die Kugel mithilfe der Stange jedoch noch klären. Kurz darauf setzte Innenverteidiger Leopold Querfeld einen Kopfball neben das Tor. Auf der Gegenseite überspielte nur wenige Minuten später Fernando Rapid-Keeper Hedl, doch der Brasilianer rutschte am Grün aus, wodurch die Wiener noch klären konnten. Nach dieser Aktion musste der 25-Jährige verletzungsbedingt vom Feld.

In weiterer Folge plätscherte die Partie vor sich hin, beide Mannschaften kamen in dieser Spielphase zu keinen gefährlichen Aktionen, das Spielgeschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab. Burgstaller rannte nach perfekter Grüll-Vorarbeit auf das Salzburger Tor zu, sein Abschluss aus spitzem Winkel verfehlte das Ziel aber deutlich, im Nachgang wurde aber ohnehin auf Abseits entschieden (38.). Nach 45 Minuten setzte Schiedsrichter Kijas diesem torlosen ersten Durchgang ein Ende.

Chancenarmer Start in zweite Halbzeit

Den besseren Start in die zweite Spielhälfte erwischte der Liga-Krösus aus der Mozartstadt. Die Struber-Elf startete engagiert, ein abgefälschter Schussball von Aleksa Terzic ging nur knapp über den Querbalken. In Minute 49 die nächste brandgefährliche Szene, doch ein Kopfball von Karim Konate konnte Rapid-Schlussmann Hedl zum nächsten Eckball für den Serienmeister abwehren.

Die Rapidler konnten den guten Anfang der Roten Bullen in diesem zweiten Abschnitt aber schnell beenden und das Geschehen wieder neutralisieren. Nach einer Stunde war es weiterhin völlig offen, in welche Richtung diese Partie noch gehen kann, wobei wirklich brandgefährliche Torraumszenen kaum vorhanden waren. In der 68. Spielminute schloss Karim Konate aus der Drehung ab, der Versuch wurde von Keeper Hedl aber noch über die Querlatte gelenkt.

SK Rapid gleicht in Nachspielzeit per Elfmeter aus

Kurz darauf war es wieder Konate, der nach einem Eckstoß an den Ball kam, einen Schussversuch aber über das Tor setzte. In der Schlussviertelstunde dieser Begegnung angekommen, waren Großchancen nach wie vor große Mangelware. Jansson brachte in der 82. Minute einen Ball zur Mitte, die Salzburger waren aber wieder zur Stelle und klärten. Für die Salzburger Führung kurz vor Schluss sorgte Konate, nachdem die Hütteldorfer den Ball nicht geklärt bekamen, traf der Offensivspieler aus Nahdistanz zum 1:0. Mayulu kam in Minute 88 zum Abschluss ins lange Eck, Schlager hielt den Vorsprung aber fest.

Die Riesengelegenheit auf den Ausgleich hatte in der Nachspielzeit Terence Kongolo, den Kopfball des Rapid-Verteidigers kratzte ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager aber noch aus dem Kreuzeck. Nach einem Handspiel im Strafraum der Roten Bullen entschied sich Referee Kijas mithilfe des On-Field-Reviews auf Strafstoß der Gäste. Marco Grüll verwandelte vom Punkt aus traumhaft in die linke Kreuzecke (96.). Dann war auch Schluss, Rapid holt in der Mozartstadt einen Zähler.

90+12' Schlusspfiff. Wir kommen gegen Rapid nicht über ein Unentschieden hinaus. #RBSSCR pic.twitter.com/QmPAGlXsEU — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 7, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 25. Runde

FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid 1:1 (0:0)

Sonntag, 07.04.2024, 17:00 Uhr, Red Bull Arena Salzburg, Z: 15.064, SR: Alan Kijas/Niederösterreich.

RB Salzburg (4-4-2): Schlager - Terzic, Solet, Guindo, Pavlović - Sucic, Bidstrup, Gourna-Douath (62. Koita), Forson (80. Diambou) - Fernando (25. Konate), Šimić (62. Ratkov). Trainer: Gerhard Struber.

SK Rapid (4-2-3-1): Hedl, Kasanwirjo, Grgic (73. Kerschbaum), Burgstaller (64. Mayulu), Lang (64. Jansson), Kongolo, Seidl (89. Oswald), Auer, Grüll, Sattlberger, Querfeld. Trainer: Robert Klauß.

Torfolge: 1:0 Konate (87.), 1:1 Grüll (90., Strafstoß).

Gelbe Karten: Pavlovic (90., Unsportlichkeit) bzw. Sattlberger (85., Foulspiel), Kasanwirjo (90., Zeitspiel, 5. GK/Sperre).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty