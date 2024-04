Schlusslicht Austria Lustenau bekam es in der Qualigruppe der ADMIRAL Bundesliga am Dienstagabend im Zuge der "englischen Woche" mit dem Wolfsberger AC zu tun. Am vergangenen Samstag trafen beide Mannschaften bereits aufeinander, dort gab es in Kärnten eine 1:1-Punkteteilung. Für die Heraf-Elf ist ein Sieg von enormer Bedeutung, ansonsten würde man den Anschluss an den FC Blau-Weiß Linz womöglich verlieren. Am Ende siegte der WAC in Bregenz knapp mit 1:2.

Der Wolfsberger AC beendete beim Tabellenschlusslicht Austria Lustenau durch einen herrlichen Treffer von Thierno Ballo, der nach seiner Sperre wieder mitwirkte, in der Schlussphase die Negativserie. Durch die gleichzeitige Niederlage von Qualigruppen-Spitzenreiter FK Austria Wien steht man nun drei Punkte hinter den Veilchen. Im Bil Boakye, der den ersten Treffer für die Lavanttaler in Bregenz erzielte. Tobias Berger und die Lustenauer, die in Halbzeit eins das überlegene Team waren, gehen im vierten QG-Heimspiel am Ende wieder leer aus.

Starke erste Halbzeit von Schlusslicht Austria Lustenau endet torlos

Gleich zu Beginn des Spiels unter der Leitung des erfahrenen Wiener Schiedsrichters Harald Lechner zeigte die Heraf-Elf eine starke Offensivleistung und drängte auf die Führung. Schon in den ersten Minuten setzte Namory Cisse mit einem gefährlichen Schuss ein Zeichen, den jedoch der WAC-Keeper Lukas Gütlbauer sicher abfing. Lustenau blieb weiterhin am Drücker. Eine gefährliche Flanke von Tobias Berger in den Strafraum wurde von Cisse knapp über das Tor geköpft. Die Vorarlberger hatten viele Chancen, während die Kärntner in den Anfangsminuten noch keine klaren Torchancen entwickeln konnten. Die beste Gelegenheit bot sich dann Anderson an der ersten Stange, der einen Eckstoß von der rechten Seite von Grabher verpasste.

Das Tabellenschlusslicht zeigte ungewöhnlich starke Angriffsaktionen, wobei der Durchbruch noch ausblieb. Ein gefährlicher Kopfball von Kennedy Kofi Boateng in die linke Ecke nach einem Eckstoß wurde von Gütlbauer pariert und auf der anderen Seite vereitelte Lustenau-Keeper Domenik Schierl einen gefährlichen Schuss von Augustine Boakye. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte Mario Leitgeb beinahe die Führung für die Wolfsberger erzielt, aber Schierl hielt den Abschluss. So ging es torlos in die Kabinen.

WAC mit Siegestreffer in Schlussphase

Die erste bedeutende Szene nach der Halbzeit brachte den Gästen in der 51. Minute die Führung. Ein schneller Gegenangriff der Kärntner über die rechte Seite brachte Adis Jasic in Position, der die Kugel in die Mitte spielte. Lustenau-Keeper Domenik Schierl konnte den Ball nur in die Mitte abwehren, wo Augustine Boakye zur Stelle war und das Leder zum 1:0 ins Netz beförderte. Ein bitterer Moment für die Heraf-Elf, die nun einem Rückstand hinterherlaufen musste. Trotz des Gegentores steckte Austria Lustenau aber nicht auf und drängte weiter in die Offensive. Der WAC agierte defensiver und versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Die Vorarlberger brauchten dringend einen Punktgewinn, besonders wenn Blau-Weiß Linz gleichzeitig punktet.

Die Zeit verging mit nur wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten. Der WAC verteidigte kompakt und ließ kaum Raum für Lustenau, während die Heraf-Elf Schwierigkeiten hatte, gefährliche Abschlüsse zu kreieren. Doch dann, in der 77. Minute, gelang Lustenau der Ausgleichstreffer. Anderson brachte einen präzisen Ball an die zweite Stange, wo Lukas Fridrikas aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:1! Aus dem Nichts gelang dem Wolfsberger AC in der 88. Minute dann die Entscheidung. Nach einer abgewehrten Ecke zog Ballo aus etwa 18 Metern ab und versenkte den Ball traumhaft im linken Kreuzeck. Keine Chance für Schierl. So endete das Duell mit einem 1:2-Sieg für die Schmid-Elf.

Einfach nur bitter. Trotz starker Leistung unterliegt unser Team dem WAC zuhause mit 1:2. 😞

________________________#ALUWAC | 1:2 | Endstand pic.twitter.com/nJ90HoVlqA — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) April 23, 2024

ADMIRAL Bundesliga, 28. Runde

SC Austria Lustenau vs. Wolfsberger AC 1:2 (0:0)

Dienstag, 23.04.2024, 18:30 Uhr, ImmoAgentur Stadion Bregenz, Z: 2.798, SR: Harald Lechner/Wien.

SC Austria Lustenau: Schierl - Boateng, Berger, Almeida, Anderson - Bobzien, Gorzel (45. Surdanovic), Grabher, Chato (58. Gmeiner) - Fridrikas, Cisse. Trainer: Andreas Heraf.

RZ Pellets WAC: Gütlbauer - Scherzer, Diabate, Ibertsberger (83. Piesinger) - Tijani, Leitgeb, Veratschnig, Omic, Jasic (83. Scharfetter) - Ballo, Boakye (60. Zimmermann (90. Sabitzer)). Trainer: Manfred Schmid.

Torfolge: 0:1 Boakye (50.), 1:1 Fridrikas (76.), 1:2 Ballo (87.).

