In Runde 28 der ADMIRAL Bundesliga gastierte der SCR Altach beim FC Blau-Weiß Linz. Der Aufsteiger bekleidete den vorletzten Tabellenplatz und rittert weiter mit Schlusslicht SC Austria Lustenau um den Klassenerhalt. Vor dem Match haben die Linzer, die am Samstag in Altach 2:2 remisierten, fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Mit dem ersehnten ersten Sieg im Jahr 2024 und seit November gelingt es den Abstand auf acht Zähler auszubauen. Nach 0:1-Pausen-Rückstand drehen die Oberösterreicher dank Doppelpacker Ronivaldo die Partie und feiern einen 2:1-Erfolg.

Die "Blaue-Weiße Lebensversicherung" Ronivaldo...Alter schützt vor Toren nicht. Der 35-jährige Österreicher mit brasilianischer Abstammung schnürte den Doppelpack nach Kopfball- und Elfmetertor. Mit seinem ersten BL-Doppelpack erhöhte Ronivaldo sein Torkonto in dieser Saison auf neun Treffer, erzielte ein Drittel aller Tore beim Aufsteiger.

Blitzstart für SCR Altach, FC Blau-Weiß mit Problemen im ersten Durchgang

Blitzstart für die Vorarlberger! Vesel Demaku bediente Fadinger ideal, der brachte den Ball aufs Tor, welchen Keeper Schmid nur nach vorne abwehren konnte – Quedraogo drückte im zweiten Versuch das Leder dann zur frühen Führung über die Linie. Auch im weiteren Verlauf die Altacher das aktivere Team, mit viel mehr Spielkontrolle – Blau-Weiß hatte Probleme und Glück in der siebten Minute, als Fadinger aus kurzer Distanz über das Tor schoss.

Intensiver Regen, viele Unterbrechungen und wenig zusammenhängende Aktionen machten es dem Spielverlauf alles andere als einfach. Für die Fußballästhetiker war wenig geboten. Glück dann für Altach nach rund einer halben Stunde, als Demaku nach wiederholtem Foulspiel nicht vom Platz flog – wenig später wurde der dann gleich vorsorglich von Standfest ausgewechselt.

Ansonsten ganz wenige Highlights im ersten Abschnitt. Altach brauchte nicht mehr, Blau-Weiß hatte einfach zu wenig Qualität auf dem Platz. Ein ganz schwacher Auftritt von der Elf von Gerald Scheiblehner, die im gesamten ersten Abschnitt nicht einen Torschuss zu verzeichnen hatte.

Systemumstellung, frische Kräfte und Ronivaldo! Blau-Weiß Linz drehte die Partie

Mit dem 1:0 Rückstand ging es dann auch in die Kabinen, wo sich die Linzer neu formierten, mit einem Dreifachwechsel zurück auf den Rasen kamen und prompt mehr Dominanz mit einem 4-3-3 ausstrahlten. Trotzdem mussten die Fans der Hausherren bis in die 60. Minute warten, ehe es wirklich eine nennenswerte Chance gab. Nach Vorarbeit von Mitrovic und Ronivaldo brachte Dobras im Strafraum nicht mehr entscheidend Druck hinter den Ball. Doch die Linzer blieben am Drücker und kamen in der 63. Minute zum nicht unverdienten Ausgleich. Nach einer weiten Flanke von Pirkl, kam Mitrovic an den Ball, sah Ronivaldo und der machte per Kopf den Ausgleich - die Linzer wollten mehr!

Altach unter Druck! Blau-Weiß suchte weiter den Weg nach vorne und wollte angetrieben von rund 4.000 Besuchern den Sieg. Und dann die 87. Minute! Dobras wurde im Strafraum zu Fall gebracht und da gab es keine zweite Meinung - ein klarer Elfmeter! Der Brasilianer musste es richten! Ronivaldo übernahm Verantwortung und fixierte mit seinem Doppelpack das 2:1. Die Partie war gedreht - die Linzer ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und feierten am Ende den vielleicht schon errungenen Klassenerhalt.

Daaaa ist er, der langersehnte Heimsieg! 🔥 Extrem wichtige Punkte heute! 💪🏼🔵⚪️ #BWLalt pic.twitter.com/NZvbWGTf2S — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) April 23, 2024

ADMIRAL Bundesliga 28. Runde, Qualigruppe 6. Runde

FC Blau-Weiß Linz – SCR Altach 2:1 (0:1)

Dienstag, 23.04.2024 (20:30 Uhr), Hofmann Personal Stadion (Linz), Z: 4.000, SR: Daniel Pfister

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Pasic, Maranda, Strauss, Seidl (Mitrovic, 46.), Haudum, (Ibrahimi, 46., Schantl, 93.)), Briedl, Pirkl, Mensah (Dobras, 46.), Noß, Ronivaldo (Feiertag, 91.). Trainer: Gerald Scheiblehner.

SCR Altach: Schützenauer; Koller, L. Gugganig, Reiner, Quedraogo, Jäger, Demaku, Jurcec (Gebauer, 66.), Fadinger, Nuhiu (Santos, 66.), Bähre. Trainer: Joachim Standfest.

Torfolge: 0:1 Quedraogo (2., Abstauber), 1:1 Ronivaldo (62., Kopfball), 2:1 Ronivaldo (88., Foulelfmeter)

Gelbe Karten: Demaku (16.), Mensah (18.), Haudum (42.), Jäger (58.), Dobras (71.), Reiner (76.), Briedl (90.)

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at