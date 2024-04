Die letzten Runden in der ADMIRAL Bundesliga sind angebrochen, es geht in die Crunchtime. Im Zuge der "englischen Woche" traf dazu der Tabellen-6. SK Austria Klagenfurt auf Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen könnten mit Schützenhilfe von SK Rapid heute die alleinige Tabellenführung übernehmen, die Pacult-Elf kann eigentlich nur überraschen. Am Ende gelang dies den Klagenfurtern auch und man gewann durch einer fulminanten Aufholjagd im zweiten Durchgang verdient mit 4:3.

In der ersten Halbzeit deutete nach einem Doppelpack von Karim Konate nach zwanzig Minuten alles auf einen deutlichen Auswärtssieg der Roten Bullen hin, doch Peter Pacult hatte zur Pause die richtigen Worte gefunden, wodurch die Kärntner am Ende über die ersten drei Punkte in der Meistergruppe jubeln.

Effiziente Salzburger mit komfortabler Pausenführung

Der Anpfiff ertönte in Kärnten vom oberösterreichischen Schiedsrichter Stefan Ebner und es waren die Roten Bullen, die zu Beginn gleich bemüht waren, an der Leistung vom 4:2-Sieg am Sonntag anzuschließen. In der dritten Minute sorgte Karim Konate mit einem energischen Vorstoß über die linke Seite für Gefahr. Gloukh erhielt den Ball an der 16er-Grenze und schoss auf das linke Eck, doch Klagenfurts Torhüter Phillip Menzel parierte den Schuss. Salzburg suchte anfangs gleich nennenswerte Offensivsequenzen, während die Pacult-Elf zunächst defensiv agierte.

Die Klagenfurter fanden jedoch kurz darauf ihren Rhythmus und drängten schließlich ebenfalls nach vorne. In der 10. Minute gingen jedoch den Gästen aus der Mozartstadt dann die Führung. Karim Konate brach auf der linken Seite durch, zog zur Mitte und vollendete unhaltbar zur 1:0-Führung ins linke Eck. Trotz des Rückstands blieb Klagenfurt weiter aktiv und versuchte sich Chancen zu erarbeiten. Salzburg war jedoch effektiv und baute in der 19. Minute die Führung aus. Daniliuc setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte Gloukh an, der den Ball in den Lauf von Konate weiterleitete. Der Stürmer schloss zum 2:0 via der rechten Innenstange ab - Doppelpack. Trotz einiger guter Offensivaktionen gelang es den Kärntnern nicht, den Rückstand vor der Pause noch zu verkürzen. Glück hatte die Pacult-Elf als Roko Šimić nach einem Konter am rechten Pfosten scheiterte (38.). Die erste Halbzeit endete schließlich mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Mozartstädter.

Purer Wahnsinn - Klagenfurt dreht Partie und gewinnt

Die zweite Halbzeit begann direkt fulminant, da Klagenfurt sofort Druck erzeugte. Schon in der ersten Minute des zweiten Abschnitts konnte Irving mit einem Schuss knapp über das Aluminium die Salzburger in Bedrängnis bringen. In der 53. Minute war es dann so weit und die Kärntner belohnten sich für ihre Bemühungen mit dem verdienten Anschlusstreffer. Jonas Arweiler spielte eine flache Hereingabe von links vor das Tor, wo Solomon Bonnah aus Nahdistanz nur mehr einschieben musste - 1:2, alles war wieder möglich. Der VAR überprüfte wenige Minuten später einen möglichen Elfmeter für Salzburg, welcher letztendlich aber nicht gegeben wurde.

Die Kärntner drängten in weiterer Folge auf den Ausgleich, während Salzburg kaum gefährlich vor das Tor kam. In Spielminute 64 gelang Klagenfurt dann tatsächlich der Ausgleich. Andrew Irving traf mit einem abgefälschten Schuss aus 14 Metern ins rechte Eck. Die Mozartstädter waren vom Ausgleich sichtlich geschockt. Klagenfurt blieb dominant und drehte das Spiel in der Schlussviertelstunde komplett. Irving schoss aus der Distanz flach ins linke Eck - 3:2 für die Kärntner. Auch der Hattrick gelang dem Schotten noch, als in der 84. Minute Irving einen Foulelfmeter eiskalt zum 4:2 verwandelte. Das 4:3 durch Pavlović sorgte am Ende nur mehr für Ergebniskosmetik (90.), auch wenn die letzten Minuten von Salzburgs Bemühen, den Ausgleich zu erzielen, geprägt waren.

ADMIRAL Bundesliga, 28. Runde

SK Austria Klagenfurt vs. FC Red Bull Salzburg 4:3 (0:2)

Mittwoch, 24.04.2024, 18:30 Uhr, 28 Black Arena Klagenfurt, Z: 3.144, SR: Stefan Ebner/Oberösterreich.

SK Austria Klagenfurt: Menzel - Mahrer, Schumacher, Wimmer - Bonnah, Karweina (90. Robatsch), Cvetko, Irving, Benatelli, Besuschkow - Arweiler (81. Soto). Trainer: Peter Pacult.

FC RB Salzburg: Schlager - Solet, Daniliuc, Guindo, Pavlović - Sucic, Diambou (79. Nene), Gloukh, Forson (60. Gourna-Douath) - Konate (79. Ratkov), Šimić (60. Koita). Interimstrainer: Onur Cinel.

Torfolge: 0:1 Konate (9.), 0:2 Konate (18.), 1:2 Bonnah (52.), 2:2 Irving (63.), 3:2 Irving (75.), 4:2 Irving (85., Strafstoß), 4:3 Pavlović (90.).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty