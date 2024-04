"Aktion Attacke" auf Rang drei beim Tabellenfünften TSV Egger-Glas Hartberg, für den es eine äußerst erfolgreiche "englische Woche" werden könnte und der Schwung samt Selbstvertrauen aus dem ersten Meistergruppen-Sieg in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 vom Sonntag beim 3:1-Coup in Linz drei Tage später mitnehmen wollte. Um mit einem erneuten Dreier gegen "Lieblingsgegner LASK" (seit 2020 unbesiegt gegen die Athletiker, 4S, 7U) punktemäßig gleichziehen. Am Ende 1:2. Dank dem Kopfballtreffer von Philipp Ziereis Last-Minute! Nach 11 Sieglos-Spielen gegen den TSV nach 2020 mal wieder ein Dreier!

Sein Kopfball mit der letzten Strafraumaktion passte: Philipp Ziereis erlöste die Linzer von ihrer Unserie gegen die Hartberger mit dem ersten Sieg seit fast vier Jahren. Wermutstropfen für den deutschen Abwehrchef allerdings: Er sah die fünfte Gelbe Karte und fehlt am Sonntag im Heimspiel gegen den SK Rapid und gegen seinen ehemaligen FC St.Pauli-Mannschaftskollegen Guido Burgstaller.

Hartberg verhalten, LASK mit ersten Torchancen

Die letzte Niederlage des TSV gegen die Oberösterreicher datiert vom 24. Juni 2020, hernach folgten elf Partien mit stets Zählbarem. Die Gäste weiter in der Meistergruppe ohne ihren LASK-Leitwolf und Topscorer Robert Žulj (Zerrung). Bei seinem BL-Auswärtsdebüt mit den Athletikern wählte Interims-Cheftrainer Thomas Darazs eine neue "Herangehensweise", wartete diesmal mit Vierer-Abwehrkette auf....und: ließ sein Team erst eine Stunde vor der Partie in der Profertil Arena eintreffen.

Sogleich präsent beide Teams vom Ankick weg auf dem Rasen, während die mitgereisten Athletiker-Anhänger auf den Rängen nach ihrem Stimmungs-Boykott, der ausschließlich in der Raiffeisen Arena gilt, diesmal ungebremsten akustischen Support liefern. Muntere, abwechslungsreiche Anfangsphase, lediglich letzter Punch und Abschlüsse lassen noch auf sich warten. Die Linzer offensiv aktiver. Rechtsflanke Filip Stojković, im Fünfmeterraum setzt sich Moses Usor im Luftduell gegen Schlussmann Sallinger durch - Kopfball, drüber (14.). Dann kein Zugriff gegen den Franzosen Adil Taoui (Startelf-Debüt!), dessen Flachschuss vom 16-er knapp links vorbei geht (15.). Hernach wirbelt Moses Usor halbrechts, zieht aus der Drehung ab - Sallinger wirft sich mit dem Oberkörper in den Schussball (18.).

Effizienz pur bei Blau-Weißen! Erster Angriff = 1:0

Nach dieser Power-Phase der Stahlstädter dann - typisch TSV - die Steirer wie "aus dem Nichts" mal wieder mit Effizienz pur. Bei der ersten Angriffsaktion der Schopp-Schützlinge setzt der Ex-LASKler Dominik Frieser auf der rechten Außenbahn Maximilian Entrup mit einem genialen Zuspiel in Szene. Der TSV-Toptorjäger mit Übersicht, passt kurz vor der Grundlinie excellent quer auf Maximilian Fillafer. Der 19-Jährige vollendet mühelos ins leere Tor zu seinem zweiten Saisontreffer (21.). Die Szene wird noch überprüft, ehe nach VAR-Check "grünes Licht" für die Blau-Weißen erfolgt.

Déjà-vu dagegen für die Linzer, die wieder eiskalt erwischt werden durch das bewährte Umschaltspiel der Hartberger und zum ähnlichen Zeitpunkt wie am Sonntag in Rückstand geraten. Gegen defensiv disziplinierte Hartberger haben die couragierten Gäste zwar weiter mehr Ballbesitz, doch es fehlt Usor & Co. an Durchschlagskraft und Drive im letzten Angriffsdrittel.

Ehe sich Moses Usor dann doch energisch über halbrechts durchsetzt und der LASK nach einer Blitz-Kombination dank Florian Flecker trifft. Der seit Wochen formstarke, 28-jährige Steirer scort - wie vor drei Tagen - erneut gegen seinen Ex-Klub (44.). Diesmal per Rebound bzw. Abstauber zum 1:1-Pausenstand!

Gut drauf in diesen Wochen: Florian Flecker. Der im dritten BL-Spiel in Folge an einem Tor beteiligt ist. Ein Assist gegen RB Salzburg und zwei Treffer gegen seinen Ex-Klub TSV Hartberg binnen drei Tagen.

Alumiumtreffer Avdijaj / "Doppel-Sitzer" Ljubičić, dann Elfmeter-Alarm

Nach Wiederbeginn beide Teams sogleich mit Torchancen. Erst verfehlt Flecker nach Usor-Pass (46.), ehe auf der Gegenseite auch ÖFB-Teamstürmer Entrup nach Pfeifer-Zuspiel ebenfalls verzieht (47.). Was ist eigentlich mit Donis Avdijaj? Wenig zu sehen bis dato vom gebürtigen Deutschen, der dann allerdings ein Raunen im weiten Rund erzeugt, nachdem der 27-jährige Nationalspieler des Kosovo eine feine Ablage von Fillafer aufnimmt und von halblinks die linke Außenstange trifft (59.).

Auf der Gegenseite lässt Marin Ljubičić eine Mega-Möglichkeit aus, verfehlt nach Querpass von Taoui freistehend aus wenigen Metern das Gastgeber-Gehäuse und fasst sich entsetzt an den Kopf (64.) Dann wieder Marin Ljubičić mit dem Chancen-Wucher. Flecker mit dem prima Schnittstellenpass auf den 22-jährigen Kroaten, der erneut allein vor TSV-Torhüter Sallinger das Tor verfehlt (71.). Unfassbar!

Druckphase der Darazs-Elf, die unbedingt den ersten Auswärtssieg in 2024 wollen. Cornerball von rechts durch Berisha auf Flecker, dessen Kopfball Sallinger mit vereinten Kräften mit Entrup abwehrt. Doch es folgt der VAR-Check. Referee Gishamer begibt sich in die Review Arena und entscheidet auf "kein Handspiel" beim TSV-Torjäger (78.). Glück für die Hartberger!

Ziereis erlöst Linzer nach Berisha-Freistoß

Der LASK weiter per Power-Play in der Schlussviertelstunde, doch der TSV verteidigt tapfer und gut, ehe dann doch noch der "LASK-Last-Minute"-Treffer zum ersten Auswärtssieg in 2024 fällt. Valon Berisha mit dem diagonalen Freistoßflugball, Philipp Ziereis mit dem Kopfballtreffer - 1:2. Revanche für die 1:3-Heimniederlage in Linz.

Zugleich im 12. Anlauf endlich der ersehnte Athletiker-Sieg gegen die Hartberger, die weiter auf den ersten Dreier in der Meistergruppe bei ihrer zweiten Teilnahme im Oberen Playoff warten.

Ein bitteres Ende für unsere Mannschaft. Wir verlieren gegen den LASK mit 1:2 😔#htbask #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/jFGrHTIMEy — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) April 24, 2024

ADMIRAL Bundesliga 28. Runde, Meistergruppe 6. Runde

Mittwoch, 24. April 2024, 18:30 Uhr, Profertil Arena, SR: Sebastian Gishamer

TSV Egger-Glas Hartberg vs. LASK 1:2 (1:1)

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz (61. Diakité) - Frieser, Avdijaj (61. Prokop), Sangaré, Fillafer (80. Providence)- Entrup. Trainer: Markus Schopp.

LASK (4-2-3-1): Lawal - Stojković, Ziereis (K), Andrade, Bello - Horvath, V. Berisha - Usor, Taoui (73. Pintor), Flecker - Ljubičić. Trainer: Thomas Darazs.

Torfolge: 1:0 Fillafer (21., Entrup/Frieser), 1:1 Flecker (44.), 1:2 Ziereis (90.+3, V. Berisha)

Gelbe Karten: Ljubičić (23., SR-Kritik), Ziereis (39., Foulspiel, 5. GK, nä. Spiel vs. SK Rapid gesperrt), V. Berisha (69., Foulspiel), Flecker (82., Foulspiel)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL