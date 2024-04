Haltestelle "Europacup" nannte sich für den aktuell Sechsten TSV Egger Glas Hartberg und den Rangfünften SK Austria Klagenfurt der "Zielort" nach Erreichens der ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppe. Während die Oststeirer in ihren beiden Oberen Playoff-Perioden noch keinen Heimsieg holten und historisch gegen die Waidmannsdorfer noch keine Oberhaus-Partie gewinnen konnten, gelang Peter Pacult und den Seinen in der "englischen Woche" jüngst der überragende 4:3-Überraschungscoup gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Doch diesmal, in Runde 29, gingen die Kärntner bei der Reise über die Pack leer aus: 3:2!

Der Tag des Donis Avdijaj, ein Sahne-Sonntag für den 27-jährigen Kosovorer, geboren im deutschen Osnabrück. Nachdem am Mittwochabend noch Andy Irving von Gegner Austria Klagenfurt einen Hattrick schnürte, machte es dem Schotten der TSV-Torjäger heute nach und ermöglichte mit seinem Triplepack den Hartbergern den ersten Heimsieg in der Meistergruppe (bei der zweiten Teilnahme der Ost-Steirer).

Blitzstart und Hattrick-Held Avdijaj

Der TSV Egger Glas Hartberg legte einen Traumstart hin, als Donis Avdijaj bereits in der dritten Minute das 1:0 erzielte. Mit einem präzisen Pass von Tobias Kainz bedient, brauchte Avdijaj im Fünfer nur noch per Direktabnahme (allerdings sträflich von der Klagenfurter Hintermannschaft "vergessen") den Fuß hinzuhalten, um die Führung zu erzielen. Die Schopp-Schützlinge zeigten sich in den Anfangsminuten als das dominierende Team und bauten den Vorsprung durch einen weiteren Treffer von Avdijaj in der 16. Minute aus. Nach einem langen Pass von Ibane Bowat verwandelte der Nationalspieler des Kosovo gekonnt zum 2:0.

Der 1,73 Meter-Mann schaffte seinen Hattrick in der 33. Minute, nachdem Avidjaj einen Fehler in der Austria-Abwehr ausnutzte und alleine auf Torhüter Menzel zulief, um trocken zum 3:0 einzuschieben. Die Gastgeber spielten mit den Gästen "Katz und Maus" und gingen mit einem deutlichen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Klagenfurt wieder mal mit Comebacker-Qualität

Im zweiten Durchgang zeigte sich Austria Klagenfurt deutlich verbessert, bewies Moral und war das bessere Team. "Bullen-Bezwinger" Andy Irving sorgte in der 50. Minute für das 3:1, als der Schotte nach einem schnellen Umschaltspiel und einem Pass vom Deutschen Max Besuschkow den Ball im langen Eck versenkte.

Das Pacult-Team drängte auf den Anschlusstreffer und wurde in der 71. Minute auch belohnt. Der Deutsche Jonas Arweiler scorte zum 3:2, nachdem er einen hervorragenden Pass von seinem Landsmann Besuschkow im Sechzehner erhielt und den Ball hoch ins linke Eck schoss. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, unter anderem einem Aluminiumtreffer von Hartbergs Avdijaj und einer späten Kopfballchance für Klagenfurts Nicolas Wimmer, die Hartbergs Keeper Raphael Sallinger parieren konnte, änderte sich am Ergebnis nichts mehr.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Unterbrechungen. Die Kärntner versuchten alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch der TSV verteidigte geschickt und konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten. Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für die Gastgeber, die damit wichtige drei Punkte im Kampf um einen internationalen Startplatz sammelten, an den Gästen in der Tabelle ebenso vorbeizziehen wie auch am SK Rapid. Kapitän Heil & Co. grüßen nun von Rang vier! Chapeau!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL