In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und der WSG Tirol. Die Linzer gingen mit zwei Siegen hintereinander (2:1 vs. SCR Altach und 2:0 beim WAC) in diese Begegnung und schielten noch auf eine mögliche Teilnahme im Europacup-Playoff. Die Wattener mussten sich dagegen zuletzt mit einem Unentschieden gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau begnügen. Davor konnte man gegen Austria Wien aber 1:0 gewinnen. In einer packenden und mitreißenden Partie gewannen die Oberösterreicher am Ende mit 3:2.

Viel Fußball, viel Tempo, viel Stimmung und drei Tore im ersten Durchgang

Die Fans im Hofmann Personal Stadion erlebten dann bei idealen äußeren Bedingungen eine sehr kurzweilige Anfangsphase. Beide Teams suchten in einer erfrischenden Art und Weise den Weg nach vorne und es waren die Gäste aus Innsbruck, welche in der achten Minute die erste große Möglichkeit durch Geris vergaben. Die Partie überzeugte auch im weiteren Verlauf mit hohem Tempo und in der 22. Minute mit der ersten TOP-Chance für die Linzer! Nach einer Flanke von Pirkl hatte Stejskal mit dem Kopfball von Ronivaldo alle Mühe, konnte sich aber auszeichnen. Es war etwas geboten und das goutierten die Fans mit viel Beifall.

Nach knapp einer halben Stunde überschlugen sich dann die Ereignisse! Zunächst kam Seidl im Strafraum gegen Gugganig zu Fall – Schiri Weinberger entschied sofort auf Elfer, nahm die Entscheidung aber später wieder retour. Doch die Linzer waren angestachelt und gingen prompt mit der nächsten Aktion in Führung. Nach einer Hereingabe von Pirkl war Ronivaldo im Strafraum zur Stelle und markierte das 1:0. Doch die WSG steckte diesen Rückschlag sofort weg, suchte die passende Antwort und fand diese auch noch vor der Pause. In der 40. Minute, nach einer Flanke von der linken Seite hatte Prelec viel Platz und platzierte den Kopfball zum 1:1 in die Maschen.

Aber wer sich schon bei der Pausenabkühlung wähnte, der hätte beinahe die neuerliche Führung für die Linzer verpasst. Strafraumgestocher – Ronivaldo für Maranda und der drückte im zweiten Versuch den Ball über die Linie. Die Gastgeber führten wieder 2:1, das Stadion glich einem Tollhaus und wenig später ging es auch in die Kabinen.

Auch zweiter Abschnitt und dramatische Schlussphase hatten es in sich

Dort dürfte Trainer Silberberger zwar die richtigen Worte erwischt haben – seine Mannschaft kam dynamisch zurück auf dem Platz – die Tore machten aber die Linzer! In der 51. Minute, nach einer Ecke, war Dobras mit einem satten Abschluss zur Stelle – der Ball wurde noch abgefälscht und es stand 3:1 für die Hausherren!

Es blieb bei einer sehr kurzweiligen Partie, in der beide Mannschaften weiter bedingungslos nach vorne spielten. Auch der ein oder andere Wechsel auf beiden Seiten hemmte den Spielfluss und die Attraktivität kaum und als die Tiroler in der 77. Minute durch einen satten Abschluss von Tomic aus der zweiten Reihe noch einmal herankamen, war auch für die Schlussphase Spannung garantiert und wie erwartet warfen die Gäste alles nach vorne. Blau-Weiß verteidigte geschickt und blieb aus Kontermöglichkeiten gefährlich. Am Ende brachten die Linzer das 3:2 aber über die Ziellinie und feierten noch lange mit ihren Fans.

ADMIRAL Bundesliga 30. Runde, Qualigruppe Runde 8

FC Blau-Weiß Linz – WSG Tirol 3:2 (2:1)

Samstag, 04.05.2024 (17 Uhr), Hofmann Personal Stadion (Linz), Z: 5.000 (ausverkauft), SR: Julian Weinberger/Wien

FC Blau-Weiß Linz: Schmid, Strauss (Tursch, 76.), Mitrovic (Schantl, 46.), Noß (Krainz, 89.), Pirkl, Ronivaldo (Mensah, 66.), Maranda, Pasic, Briedl, Seidl, Dobras (Ibrahimi, 76.). Trainer: Gerald Scheiblehner.

WSG Tirol: Stejskal, Gugganig (Tomic, 66.), Bacher, Sulzbacher, Diarra (Schulz, 81.), Prelec, Blume (Ogrincec, 87.), Naschberger (Kronberger, 66.), Okungbowa, Geris (Buksa, 81.), Taferner. Trainer: Thomas Silberberger.

Torfolge: 1:0 Ronivaldo (31.), 1:1 Prelec (40.), 2:1 Maranda (42.), 3:1 Dobras (51.), 3:2 Tomic (77.).

Gelbe Karten: Strauss (50.), Blume (57.), Okungbowa (62.), Dobras (63.), Sulzbacher (83.), Seidl (90.).

Spielfilm im Liveticker

Foto: Harald Dostal / www.sport-bilder.at