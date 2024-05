Der SCR Altach traf im Qualifikationsgruppen-Match am Samstagnachmittag in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 30 auf den Wolfsberger AC. Mit zumindest einem Punkt könnte sich die Standfest-Elf den Klassenerhalt sichern und zugleich Austria Lustenau in die ADMIRAL 2. Liga schießen. Die Kärntner hatten hingegen noch beste Chancen im Rennen auf einen Europacup-Play-off Platz. Am Ende siegten die Wolfsberger in einer engen Partie auswärts knapp mit 0:1 dank dem Goldtor von Thierno Ballo vor der Pause.

WAC mit Pausenführung in ausgeglichener ersten Spielhälfte

Nach der Spielfreigabe vom oberösterreichischen Referee Stefan Ebner herrschte zunächst ein abwartendes Verhalten beider Teams. Die Mannschaften tasteten sich ab, ohne dabei jedoch große Gefahr vor den Toren zu erzeugen, einzig ein Kopfball von Koller ging nur knapp am Tor vorbei (4.). Das Geschehen spielte sich zwischen den beiden Strafräumen ab, während beide Mannschaften darauf bedacht waren, keine Fehler in der Defensive zu machen.

In der 19. Minute gelang den Wolfsbergern jedoch aus dem Nichts mit der ersten Torchance die Führung. Ein Rebound infolge einer gefährlichen Eckball-Hereingabe landete bei Thierno Mamadou Lamarana Ballo, der aus kurzer Distanz mit seinem 11. Saisontreffer zum 1:0 einschob. Doch die Hausherren versuchten prompt zu antworten, als ein Abschluss nur wenige Minuten den Kasten knapp verpasste.

Die Altacher drängten weiter auf den Ausgleichstreffer und kamen immer wieder vor das gegnerische Tor. Selbst eine Doppelchance kurz vor der Pause durch Gustavo Santos Costa konnte nicht genutzt werden, da die Wolfsberger Abwehr zweimal stark im Kollektiv entschärfte. Somit endete die erste Spielhälfte mit einer knappen Führung für die Schmid-Elf. Die Vorarlberger zeigten zwar phasenweise gute Ansätze, aber es fehlte an Durchschlagskraft vor dem Tor.

Er hielt heute den Wolfsberger Sieg fest: Lukas Gütlbauer, der 23-jährige Schlussmann konnte etliche Chancen der Altacher vereiteln, wodurch die Kärntner weiterhin beste Chancen im Kampf um einen Europacup-Play-off-Platz haben.

Keine Tore mehr in Durchgang zwei - Chancenwucher der Altacher

Die zweite Halbzeit dieses Duells begann mit einem energischen Angriff der Gastgeber. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff scheiterte Dominik Reiter jedoch kläglich, als er aus kurzer Distanz über das leere Tor schoss. Altach setzte weiterhin auf Offensive und drückte auf den Ausgleich, blieb jedoch vorerst erfolglos.

Während die Minuten verstrichen, blieben Torchancen auf beiden Seiten rar gesät. Weder Altach noch der WAC konnten entscheidende Durchbrüche erzielen und die Abwehrreihen hielten standhaft. In der 68. Minute hatte Altach Pech, als Atdhe Nuhiu mit dem Kopf die Querlatte traf und somit den Ausgleich verpasste.

Kurz darauf, praktisch im Gegenzug bot sich dem WAC eine überraschende Chance, als Thierno Ballo nur knapp am Tor vorbeischoss. In den letzten Minuten drückte Altach vehement auf den Ausgleich. Mohamed Ouedraogo und Sofian Bahloul waren nahe dran, das Blatt zu wenden, aber ihre Versuche verfehlten das Ziel. So endete das Spiel mit einer knappen Niederlage für Altach, die den Klassenerhalt weiterhin nicht sicher in der Tasche haben, während die Kärntner weiterhin voll im Rennen um einen Europacup-Play-off Platz sind.

ADMIRAL Bundesliga, 30. Runde

SCR Altach vs. Wolfsberger AC 0:1 (0:1)

Samstag, 04.05.2024, 17:00 Uhr, CASHPOINT Arena Altach, Z: 5.000, SR: Stefan Ebner/Oberösterreich.

SCR Altach: Stojanovic - Gugganig (45. Reiner), Koller, Estrada, Ouedraogo - Bähre, Demaku (55. Bahloul), Jäger (65. Nuhiu), Gebauer (45. Reiter), Fadinger - Santos. Trainer: Joachim Standfest.

RZ Pellets WAC: Gütlbauer - Scherzer, Kennedy (75. Diabate), Baumgartner - Tijani, Altunashvili (83. Morgenstern), Omic, Jasic (83. Ibertsberger) - Ballo, Karamoko (67. Piesinger), Scharfetter (83. Müller). Trainer: Manfred Schmid.

Tor: 0:1 Ballo (19.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Harald Dostal/www.sport-bilder.at