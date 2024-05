"Einer kommt durch..." ins ADMIRAL Bundesliga-Play-off-Finale gegen den TSV Hartberg galt es im heutigen Halbfinal-Match zwischen RZ Pellets WAC und FK Austria Wien, zwei Klubs denen "Überstunden" im Laufe einer langen Saison bereits bekannt sind und die auch im Vorjahr im Play-off mit unterschiedlicher Ausgangslage dabei waren. In einer abwechslungsreichen, intensiven und bis zum Schluss spannenden Spiel schien sich schon eine Verlängerung anzubahnen, ehe der "Spieler des Abends" Dominik Fitz in der Nachspielzeit noch nach einem Gäste-Konter der Luckpunch zum 2:1-Sieg für die Veilchen gelang.

Frecher Fitz! Ein Schlitzohr! Matchwinner Dominik Fitz, der das 1:0-Führungstor für die Wiener Austria vorbereitete und dann per Luckpunch mit einem kuriosen Tor und dank "Ausrutscher" von WAC-Torhüter Lukas Gütlbauer den 2:1-Siegtreffer zum Einzug in das Finale gegen den TSV Hartberg erzielte.

Cornerball Fitz - Kopfball Meisl - Tor

Bei widrigen Witterungsverhältnissen im Wonnemonat Mai mit herbstlichen Bedingungen und Regen erwischen die Veilchen den bessereren Start. Dominik Fitz hatte ja im Vorfeld angekündigt, dass die Wiener Austria ein anderes Gesicht zeigen werde wie noch vor eineinhalb Wochen bei der 0:4-Heimpleite gegen die Wölfe, die dabei - wie überhaupt in der Qualigruppenphase - eine bemerkenswerte Effizienz bewiesen.

Was heute allerdings auch für die Gäste gilt. Erste nennenswerter Angriffs-Aktiont: Präziser Cornerball von links von Dominik Fitz an die erste Stange, wo der aufgerückte Matteo Meisl im Luftduell vor Ervin Omić zum Kopfball kommt - 0:1 (8. Min.) Erster Treffer für den 23-jährigen Salzburger in seinem 18. BL-Saisoneinsatz und überhaupt für die Wiener im 36. Einsatz. Und: Sechster Assist bereits von Dominik Fitz, der damit überhaupt an sieben der jüngsten elf FAK-Tore beteiligt ist.

Potzmann-Patzer beschert Wölfen Top-Ausgleichsgelegenheit

Während im weiteren Verlauf die Partie verflacht. Von den "Wölfen" - wie schon zuletzt in Halbzeit eins gegen die WSG Tirol - wenig zu sehen. Ehe die Gäste die Wolfsberger urplötzlich einladen. FAK-Keeper Christian Früchtl mit dem Herausspielen auf Marvin Potzmann, der sich vom 21-jährigen Maximilian Scharfetter den Ball stiebitzen lässt, doch der deutsche Torhüter gewinnt das Eins-gegen-Eins-Duell mit dem WAC-Youngster (32.).

Dennoch so was wie eine Initialzündung für die Kärntner, die bis zur Halbzeitpause Druck aufbauen. Adis Jasic mit dem probaten Mittel auf dem regentiefen Terrain, zieht aus großer Distanz ab und zwingt Früchtl mit dem tückischen Schussball zur Glanzparade (33.). Dann wieder der Austria-Keeper im Mittelpunkt, der auch den Schussball aus spitzem Winkel von Nikolas Veratschnig pariert (39.).

Kurz vor dem Seitenwechsel stattet dann doch noch das Wegleitner-Team dem WAC in dessen 16-er einen "Besuch" ab. Mit Nachdruck, weil per Doppelchance. Nach einer Kopfball-Stafette über mehrere Violette hinweg scheitert zunächst Fisnik Asllani aus spitzem Winkel an der Fußabwehr von Goalie Gütlbauer im kurzen Eck, ehe der Rebound des gebürtigen Berliners nach beherzter Einzelleistung das Außennetz zappeln lässt.

Er hat´s schon wieder getan: Augustine Boakye sticht als Joker und erzielt mit seinem blitzsauberen Treffer den 1:1-Ausgleich für die Wolfsberger. Sein 10. Saisontor!

WAC-Angreifer Alexander Schmidt mit erstem Aufreger nach der Pause

Bei zunehmendem Regen sorgt Austria-Angreifer Alexander Schmidt in Abschnitt zwei für den ersten Aufreger und zieht nach gepflegter FAK-Kombination rechts vom 16-er ab, doch der aufmerksame Keeper Lukas Gütlbauer dreht das runde Leder um das Eckige (55.), um wenig später auch den tückischen Schussball vom eingewechselten Andreas Gruber zu parieren (61.). In eine gefälligen Gäste-Phase folgt dann die WAC-Antwort. Und wie! Und wieder mal sticht der Joker: Augustine Boakye. Von Veratschnig bedient, nimmt der Ghanaer den Ball auf und lässt aus 16 Metern einen strammen Linksschuss zum 1:1 los. Annahme & Abschluss nahezu eine Bewegung, FAK-Keeper Früchtl kann da nur der Kugel nachschauen (64.).

Vom Ausgleichstor sichtlich beflügelt wollen die "Wölfe nachbeißen". Thierno Ballo, der aus der Jugend von Chemie Linz und dem LASK stammt und heute von Ralf Rangnick in den ÖFB-Teamkader für die EM in Deutschland berufen wurde, verfehlt mit seinem Kopfball hauchzart das Gäste-Gehäuse (67.). Unterhaltsame, abwechslungsreiche Partie, in der es hin und her geht. Gruber mit dem Abschluss, doch ein WAC-Abwehrbein dazwischen (69.). Dann behauptet sich der eingewechselte Hakim Guenouche über links, verfehlt mit seinem Schlenzer nur knapp das rechte Kreuzeck (73.).

Im dritten Veilchen-Versuch in dieser Drangphase ist der Ball vom Deutsch-Kosovorer Fisnik Assllani nach sehenswertem Schussball vor den Augen von Kosovo-Teamchef Franco Foda zwar im Netz (74.), doch nach VAR-Entscheid (Gruber stand leicht im Abseits) bleibt es beim 1:1.

Frecher Fitz mit Luckypunch beim Slapstick-Gegentor aus WAC-Sicht

Als sich bereits eine Verlängerung anbahnt, gelingt den Violetten noch der Luckypunch. Doch was für eine Aktion! Der WAC im Angriff, leitet mit einem defizitären Zuspiel am gegnerischen Sechzehner den Austria-Konter ein, den Dominik Fitz auf kuriose Weise abschließt (90.+4).

Welch ein Slapstick-Gegentor aus Wolfsberger Sicht. Der 24-jährige Wiener schaut auf, sieht das Lukas Gütlbauer auf dem tiefen Geläuf beim Herauslaufen wegrutscht, was der technisch versierte Fitz gekonnt aus rd. 30 Metern (!) per Flachschuss ausnutzt - 1:2. Spiel entschieden! Déjà-vu für die Lavanttaler, die wie vor einem Jahr gegen Austria Lustenau auch diesmal wieder Lastminute das 1:2 im Halbfinale kassieren und damit das Finale verpassen.

Während es am kommenden Freitag für Kapitän Fischer & Co. nun weiter geht im Final-Hinspiel daheim gegen den Meistergruppen-Fünften TSV Hartberg (Freitag 24.05., 19:30 Uhr, Generali Arena) und im Rückspiel am nächsten Dienstag, den 28. Mai, in Hartberg (19 Uhr, Profertil Arena).

ADMIRAL Bundesliga-Europacup-Play-off-Halbfinale

Dienstag, 21. Mai 2024, Lavanttal Arena in Wolfsberg, Z: 2.700; SR: Stefan Ebner/Oberösterreich

RZ Pellets WAC vs. FK Austria Wien 1:2 (0:1)

WAC (3-5-2): Gütlbauer - Baumgartner (K), Omić, Piesinger (62. Diabité)- Veratschnig (84. Morgenstern), P. Müller, Jasic, Altunashvili (62. T. Sabitzer), Ibertsberger - Scharfetter (46. Boakye), Ballo. Trainer: Manfred Schmid.

FK Austria Wien (3-4-1-2): Früchtl - Handl, Plavotić (46. Martins), Meisl - Pazourek (77. Holland), Potzmann, Fischer (K), Krätzig (57. Genouche) - Fitz - Asllani, Schmidt (57. A. Gruber). Interims-Trainer: Christian Wegleitner.

Torfolge: 0:1 Meisl (8., Kopfball nach Cornerball Fitz), 1:1 Boakye (64.), 1:2 Fitz (90.+4).

Gelbe Karten: Omic (14., Foulspiel), Veratschnig (79., taktisches Foulspiel) / Potzmann (56., taktisches Foulspiel), Fischer (58., Foulspiel), Asllani (63., Foulspiel).

