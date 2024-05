Große Spannung herrscht seit Wochen, wen der deutsche ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick in den Kader für die heute in 24 Tagen beginnende Fußball-EM (14. Juni - 14. Juli) in seinem Heimatland berufen wird? Bis zu 26 Spieler darf der 65-Jährige nominieren. Wobei sogar der ein oder andere mehr im vorläufigen Aufgebot erwartet wurde, weil ja unklar ist, ob die Verletzten wie Kapitän David Alaba, Torhüter Alexander Schlager und Abwehrspieler Philipp Lienhart rechtzeitig fit werden. Das Auftaktspiel absolviert Österreich gegen Frankreich am 17. Juni in Düsseldorf. Nachfolgend der Kader des ÖFB-Teams für die EM 2024...

Es bzw. er ist raus... Ralf Rangnick verkündete soeben seinen ÖFB-Team-Kader für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland (vom 14. Juni - 14. Juli).