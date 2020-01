Tipico Bundesliga: Das sind die 9 "Duracell-Hasen" der Hinrunde!

Details Samstag, 18. Januar 2020 11:56

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der Tipico Bundesliga vom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es gerade einmal 9 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Insgesamt waren es in den 18 Hinrundenspielen 1620 Einsatzminuten. Nur ein Verein schafft es dabei, zwei Spieler für diese Wertung abzustellen. Nachfolgend sind alle "Duracell-Hasen" der Hinrunde aufgelistet.

Wolfsberg-Spieler Lukas Schmitz ist einer der 9 Akteure, die im Herbst die gesamte Distanz über im Einsatz waren.

VORNAME NAME VEREIN Michael Sollbauer Wolfsberg Lukas Schmitz Wolfsberg Alexander Schlager LASK Maximilian Ullmann Rapid Wien Jörg Siebenhandl Sturm Graz Michael Huber Hartberg Ivan Lucic Austria Wien Andreas Leitner Admira Ferdinand Oswald WSG Tirol

Photo: Gerhard Pulsinger

by: Ligaportal/Roo

