Der FK Austria Wien hat in seinem ersten Bundesliga-Pflichtspiel des neuen Jahres einen 0:2-Rückstand gegen den SCR Altach aufgeholt und nimmt am Ende ein 2:2-Remis mit nach Wien-Favoriten. So richtig freuen werden sich die Veilchen über diesen Punkt allerdings wohl nicht, da man den Rückstand auf die sechstplatzierten Hartberger nur auf sechs Zähler reduzieren konnte.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Überraschender Tormann-Wechsel bei der Austria

Altach-Trainer Alex Pastoor bot mit Berkay Dabanli und Alain Wiss zwei Winter-Neuzugänge auf, die einiges an Routine mitbringen. Bei der Austria wiederum gab es eine überraschende Tormann-Rochade: So stand nicht Ivan Lucic, der im vergangenen Herbst alle Pflichtspiele absolvierte hatte, im Tor, sondern Patrick Pentz.

„Er hat sich diese Chance erarbeitet und auch verdient. Das heißt jetzt aber nicht, dass Ivan Lucic keine Chance mehr hat. Es sind zwei Torhüter, die auf Augenhöhe sind", begründete Christian Ilzer seine Entscheidung gegenüber Sky. Caner Cavlan hat sich in der Vorbereitung auf dem rechten Flügel bewiesen und stand auch im ersten Pflichtspiel des Jahrs auf eben dieser Position in der Anfangsformation.

Altach bestraft Austrias Defensivschwächen

Nachdem die absolute Anfangsphase in der Altacher Cashpoint-Arena ohne nennenswerte Torchancen verlaufen war, gingen die Hausherren mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung: Der spätere Torschütze Emanuel Schreiner leitete den Treffer selbst ein und bediente Tartarotti, der sich viel zu einfach in den Strafraum der Violetten tanke konnte. Palmer-Brown hatte seinen Schuss noch regelwidrig mit dem Oberarm geblockt, doch Emanuel Schreiner stand goldrichtig und staubte eiskalt zum 1:0 ab (11.).

Die Gäste aus Wien präsentierten sich in der Defensive alles andere als sattelfest und wurden dafür bestraft: Sidney Sam nahm sich den Ball gut mit und brachte sich via Doppelpass mit Schreiner in eine gute Abschlussposition. Der Deutsche zog von der Strafraumgrenze ab und verwandelte den Ball flach im kurzen Eck. Austria-Keeper Pentz reagierte nicht und sah dabei alles andere als gut aus - 2:0 (20.). Kurz darauf verfehlte Altach-Neuzugang Dabanli völlig freistehend per Kopf das Tor nur knapp (21.).

Passend zum Fehlstart ins neue Jahr musste Abwehrchef Michael Madl früh ausgewechselt werden. Während die Gäste weiterhin nicht in die Gänge kamen, spielten die Vorarlberger mutig nach vorne und hatten den dritten Treffer auf dem Fuß: Sam bediente mit einem ideal getimten Pass Gebauer, dessen Abschluss nur haarscharf am langen Eck vorbeizischte (32.). Kurz vor der Pause kamen die Gäste aus Wien-Favoriten dank einer Standardsituation zum Anschlusstreffer: Dominik Fitz zirkelte einen Freistoß aus gut 25 Metern sehenswert ins Tor der Vorarlberger (43.).

Monschein trifft, doch Austria muss sich mit Remis begnügen

Austria-Coach Christian Ilzer nahm zur Pause einen Wechsel vor, brachte den erst 18-jährigen Patrick Wimmer für Caner Cavlan ins Spiel. Das Spiel gestaltete sich nach dem Seitenwechsel ausgeglichen, wenngleich die Austria in den zweiten 45 Minuten doch schwungvoller als noch in der ersten Halbzeit agierte. In der 56. Minute hatte Monschein nach einem Steilpass noch das Nachsehen gegen Altach-Keeper Kobras. Drei Minuten später erzielte der 27-Jährige nach Vorlage des eingewechselten Wimmer seinen 14 Bundesliga-Treffer in dieser Saison. Monschein überlupfte Kobras und sorgte so für den 2:2-Ausgleich (59.).

In der 71. Minute tankte sich Wimmer nach vorne und zog aus 20 Metern ab, doch der Ball landete abgefälscht haarscharf neben der linken Stange (71.). Die Austria war dem dritten Treffer deutlich näher und erzeugte vor allem durch Standardsituationen Gefahr. Die ganz großen Torchancen blieben bis zum Schlusspfiff allerdings aus, sodass sich die Austria am Ende - trotz einer starken zweiten Halbzeit - mit einem Punkt begnügen musste.

Tipico Bundesliga, Grunddurchgang, 19. Runde

Cashpoint SCR Altach - FK Austria Wien 2:2 (2:1)

Cashpoint-Arena, Altach; 4.860 Zuschauer; SR Schüttengruber

Zum Live-Ticker SCR Altach gegen Austria Wien

Tore: Schreiner (11.), Sam (20.) bzw. Fitz (43.), Monschein (59.)

Altach: Kobras - Anderson (68./D. Nussbaumer), Schmiedl, Dabanli, Karic - Sam, Wiss, Zwischenbrugger, Schreiner (67./L. Nussbaumer) - Tartarotti - Gebauer

Austria: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl (28./Borkovic), Poulsen - Jeggo, Grünwald - Cavlan (45./Wimmer), Fitz (89./Edomwonyi), Sarkaria - Monschein

Gelbe Karten: Dabanli (41.), Schreiner (45.+3), Anderson (64.) bzw. Sarkaria (51.), Jeggo (62.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth