Die lange Corona-bedingte Fußballpause hat ein Ende gefunden! Ab sofort geht es in der tipico Bundesliga, wenn auch ohne Zuseher, wieder um wichtige Punkte. In der Qualifikationsgruppe trifft dabei am ersten Spieltag der FK Austria Wien auf den FC Flyeralarm Admira Wacker. Und dabei gelingt es den Ilzer-Schützlingen den "geplanten Heimdreier" unter Dach und Fach zu bringen. Dabei bekommen die Austrianer gleich einmal einen Vorgeschmack auf das, was sie in der Abstiegs-Gruppe noch so alles erwarten wird. Denn die Südstädter erweisen sich über weite Strecken durchaus als ebenbürtig. Letztlich aber reicht dann der Fitz-Treffer in der 67. Minute, der den "Violetten" beim Restart drei Punkte bescheren sollte.

(Admira-Angreifer "Jimmy" Hoffer, hier lässt er Austria-Kapitän Alex Grünwald im Rückspiegel, konnte desöfteren seine Schnelligkeit in die Waagschale werfen)

Die Admira mit den torgefährlicheren Aktionen

Was die Abstände in der Qualigruppe anbelangt, herrscht ein dichtes Gedränge. So sind es gerade einmal vier Punkte, die den Ersten vom Sechsten trennen. Das Vorhaben der Austrianer ist es, Schadensbegrenzung zu betreiben. Was gleichbedeutend damit ist, dass man als Führender, dann im Playoff, doch noch die Chance auf einen internationalen Startplatz wahren will. Dagegen werden die Südstädter aber mit Sicherheit Einspruch einlegen. Mit Peter Stöger und Felix Magath gibt es zwei namhafte Taktgeber im Background. Die "Veilchen" sind vom Start weg das bemühtere Team. Aber die erste Torchance gehört den Gästen. 8. Minute: "Jimmy" Hoffer bedient Sinan Bakis, der aber sein Visier etwas zu hoch eingestellt hat. Die Antwort der Austrianer lässt aber nicht lange auf sich warten. 12. Minute: Christoph Martschinko zirkelt das Spielgerät hoch in den Gefahrenraum der Admiraner. Beim darauffolgenden Kopfball von Max Sax kann sich aber Gästekeeper Andreas Leitner auszeichnen. Die Soldo-Truppe erweist sich dann als bestens sortiert bzw. organisiert, wonach es dem Gastgeber, trotz einer spielerischen Überlegenheit, schwer fällt, Torgelegenheiten zu kreieren. Demnach kommt es auch wenig überraschend, Bakis scheitert in der 45. Minute noch an FAK-Schlussmann Pentz, dass es mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause geht.

Dominik Fitz markiert das siegbringende Tor

Welche der beiden Mannschaften schafft es im zweiten Durchgang besser, die sichtlich angezogene Handbremse entscheidend zu lösen? Hinzu kommt, dass man die Möglichkeit hat, gleich fünfmal einen Wechsel zu vollziehen. Demnach kann man mit dem richtigen Händchen, den Charakter des Spiels doch gehörig beeinflussen. Vorerst aber ändert sich wenig am Spielgeschehen. Die Ilzer-Mannen agieren weiter mit der technisch feineren Klinge, aber die Südstädter zeigen sich davon wenig beeindruckt. So kommt es immer wieder dazu, dass sich die Gäste ohne große Umschweife, im Strafraum der Hausherren blicken lassen. Andererseits agiert die Austria in der Offensive ideenlos, wonach die Admira mehr und mehr Lunte riecht. 64. Minute: Ein Hoffer-Kopfball streift knapp am Tor der Heimischen vorbei. In der 67. Minute kommt es aber doch zum 1:0. Über Grünwald und Monschein kommt das Leder etwas glücklich zu Dominik Fitz, der wenig Mühe hat die Austria in Führung zu bringen. Flyeralarm Admira ist daraufhin bemüht doch noch Schaden abzuwenden. Zwei tolle Ausgleichschancen werden aber vom eingewechselten Saracevic (85.) und von Bakis (87.), der an Torhüter Pentz scheitert, in den Sand gesetzt - Spielendstand: 1:0. In der nächsten Runde gastiert die Wiener Austria am Samstag, 6. Juni um 17:00 Uhr in St. Pölten. Admira Wacker besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Mattersburg.

FK AUSTRIA WIEN - FC FLYERALARM ADMIRA 1:0 (0:0)

Generali Arena, SR: Harald Lechner (Wien)

Austria Wien (4-2-3-1): Pentz, Klein, Palmer-Brown, Martschinko (79. Borkovic), Madl, Demaku, Sax (60. Pichler), Grünwald, Fitz (79. Jeggo), Sarkaria (68. Wimmer), Monschein

Admira Wacker (3-5-2): Leitner, Bauer, Schösswendter, Pavelic (71. Pink), Aiwu, Kerschbaum (74. Hjulmand), Toth (81. Lackner), Kadlec, Scherzer, Bakis, Hoffer (81. Saracevic)

Tor: 1:0 (67. Fitz)

gelbe Karten: Sarkaria, Grünwald bzw. Schösswendter, Bakis, Toth

stärkste Spieler: Pentz, Klein, Demaku bzw. Schösswendter, Kadlec, Bakis

Stimmen zum Spiel:

Christian Ilzer, Trainer Austria:

"Wir sind sehr froh über diesen Auftaktssieg. Wir waren eingestellt auf ein Geduldspiel. In Summe betrachtet hat uns aber die Präzision gefehlt, so sind wir auch nicht zwischen die Linien gekommen. Im Finish waren wir viel zu passiv, da ist uns dann auch das nötige Glück zur Seite gestanden."

Zvonimir Soldo, Trainer Admira:

"Die Niederlage ist sehr unglücklich zustande gekommen. Chancen waren genug vorhanden, um zumindest einen Punkt zu machen. Wir müssen im Abschluss einfach abgebrühter auftreten. Das Tor ist aus dem Nichts gefallen. Auf diese Leistung kann man aber durchaus aufbauen."

Photo: Josef Parak / by: Ligaportal/Roo

