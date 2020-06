Der SV Mattersburg hat in der 24. Runde der Tipico Bundesliga Big Points im Kampf gegen den Abstieg eingefahren. Die Burgenländer feierten im Auswärtsspiel gegen den FC Flyeralarm Admira einen 2:0-Erfolg. Andreas Gruber, seines Zeichens Top-Torschütze des SVM, schoss Mattersburg mit seinem zehnten Saisontor in Führung. Ein Eigentor von Jonathan Scherzer besiegelte die siebente Heimniederlage der Admira in dieser Saison.

Andreas Gruber wirbelt die Admira-Defensive durcheinander

Die Admira fand in einer durchaus interessanten und schwungvollen Anfangsphase die besseren Torchancen vor: In der dritten Minute zog ein Drehschuss von Marco Kadlec knapp an der rechten Stange vorbei. Wenige Augenblicke später verfehlte Roman Kerschbaum das Tor der Burgenländer knapp (4.). In der 10. Minute bediente Hoffer mit einem Steilpass Markus Pink, der heute anstelle des gelbgesperrten Sinan Bakis aufgelaufen war. Er traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz.

In Führung gingen jedoch die Gäste aus Mattersburg: Schösswendter köpfelte eine Ecke von Salomon zwar aus dem Gefahrenbereich, doch auch genau in die Beine von Andreas Gruber, der das Leder aus gut 20 Metern sehenswert per Aufsitzer im linken Eck versenkte - 0:1 (18.). Für Gruber war es bereits das zehnte Tor in dieser Saison. Nach etwas mehr als einer halben Stunde schnürte Andreas Gruber den vermeintlichen Doppelpack, doch er stand bei Abspiel von Andreas Kuen deutlich im Abseits - der Treffer zählte folgerichtig nicht (33.).

Sechs Minuten später erhöhten die Gäste unter kräftiger Mithilfe von Jonathan Scherzer auf 2:0. Der Admira-Verteidiger lenkte einen Pass von Höller ins eigene Tor (39.). Kurz vor der Pause hatte Jimmy Hoffer nach einem Patzer von Mahrer die Top-Chance auf den Anschlusstreffer, scheiterte jedoch am herausgeeilten Kuster. Folgerichtig ging es mit dem 0:2 in die Pause.

Admira bemüht, doch die entscheidenden Offensiv-Akzente bleiben aus

Kurz nach dem Seitenwechsel landete der Ball zum vierten Mal an diesem Nachmittag im Tor der Admira, doch zum zweiten Mal entschied das Schiedsrichterteam zu Recht auf Abseits. Der vermeintliche Torschütze Jano stand bei der Ballabgabe vorne. Die Niederösterreicher waren zwar bemüht und spielten phasenweise mutig nach vorne, doch die Mattersburger verteidigten souverän und ließen kaum etwas zu.

Zudem blieben die Gäste vor allem bei Konter gefährlich: Andreas Gruber war nach einem Steilpass auf und davon, lief alleine auf Leitner zu, doch der Top-Torschütze der Mattersburger zielte diesmal viel zu hoch. Die Admira hatte in der zweiten Halbzeit zwar deutlich mehr Ballbesitz und spielte engagiert, doch im Abschluss fehlte auch phasenweise das Glück, so konnte etwa David Nemeth einen Versuch von Hoffer von der Linie kratzen (79.).

Letztendlich kassierte die Admira die erste Heimniederlage unter der Führung von Zvonimir Soldo. Aufgrund des Unentschiedens im Parallelspiel zwischen Altach und Tirol rangiert die Admira nun auf dem Abstiegsplatz.

Tipico Bundesliga, 24. Runde, Qualifikationsgruppe

FC Flyeralarm Admira - SV Mattersburg 0:2 (0:2)

BSFZ-Arena, Südstadt; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Gruber (17.), Scherzer (39./Eigentor)

Admira: Leitner - Bauer (46./Saracevic), Schösswendter, Aiwu - Pavelic, Kerschbaum (67./Lackner), Hjulmand, Kadlec, Scherzer (67./Lukacevic) - Hoffer, Pink (78./Babuscu)

Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Salomon, Hart (67./Bürger), Erhardt, Miesenböck (75./Lercher) - Höller (64./Halper), Kuen (75./Rath), Gruber

Gelbe Karten: Hjulmand (27.), Kerschbaum (63.), Aiwu (77.) bzw. Salomon (60.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak