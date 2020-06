Am zweiten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der Qualifikations-Gruppe der tipico Bundesliga der spusu SKN St. Pölten und der FK Austria Wien aufeinander. Und dabei gelingt es den "Wölfen" auf das Neue eine sehr brauchbare Darbietung abzurufen. Auch der rasche 0:1-Rückstand wirft St. Pölten ganz und gar nicht aus der Bahn. Unverdrossen ist man am arbeiten bzw. kann man sich in der 74. Minute mit dem verdienten 1:1-Ausgleich belohnen. Was beweist, dass die Qualigruppe weiter eine heiße Kiste bleibt. Da ist das letzte Wort bezüglich Platz 1, der zur Teilnahme am EC-Playoff berechtigt, noch lange nicht gesprochen.

(1:1 gegen die Austria: Keeper Christoph Riegler & St. Pölten bleiben auf der Erfolgsstraße)

Sarkaria mit dem Blitztreffer für die Austria

Beiden Mannschaften war es gelungen den Bundesliga-Restart erfolgreich zu gestalten. Während St. Pölten auswärts bei der WSG Tirol mit dem eindrucksvollen 5:0-Sieg einen bärenstarken Eindruck hinterlassen konnte, zitterte sich die Austria im eigenen Stadion gegen die Admira zu einem mühevollen 1:0-Erfolg. Worauf man durchaus ableiten kann, dass die „Veilchen“ da eine ganz schwere Aufgabe erwartet. Trainer Ilzer, der gleich sieben neue Spieler bringt, hat dann bereits in der 3. Minute Grund zum Jubel. Manprit Sarkaria legt sich das Spielgerät zum Freistoß zurecht. Aus halbrechter Position trifft er aus 23 Metern über die "Zweimann-Mauer" hinweg zum 0:1 in die Maschen. Was aber der Spielfreude der "Wölfe" keinen Abbruch tun sollte. Daniel Schütz stellt Gästekeeper Pentz in der 7. Minute auf den Prüfstand. Im Gegenstoß ist es dann Edomwonyi, der mit einem Drehschuss sein Ziel nur knapp verfehlt. Demnach nimmt die Begegnung vom Start weg gehörig Fahrt und Tempo auf. Beiderseits wird das Mittelfeld anstandslos überbrückt, wonach sich laufend Szenen im Gefahrenraum ergeben. 24. Minute: Der Jamaikaner Cory Burke tanzt "Reaggae" mit der Austria-Abwehr, dann aber kann Torhüter Patrick Pentz klärend eingreifen. St. Pölten agiert sehr abgebrüht und kaltschnäuzig, was aber fehlt ist das Finalisieren einer Tormöglichkeit. Die Austrianer bleiben im ersten Durchgang über weite Strecken doch vieles schuldig - Halbzeitstand: 0:1.

Die St. Pölten-Bemühungen werden belohnt

Die Frage die sich in der zweiten Hälfte stellt ist, ob es die Ibertsberger-Schützlinge weiterhin so gut bewerkstelligen, den höher eingeschätzten Gast aus der Bundeshauptstadt, entsprechend unter Druck zu setzen. Oder aber wird die Austria ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht und kann man dem Gegenüber nun das Spiel mehr oder weniger aufzwingen. Die Partie wird dann von Beginn weg völlig offen geführt. Beide Teams erwecken dabei den Eindruck, dass man jederzeit imstande ist, das Spielgerät in des Gegners Tornetz zu befördern. Den Wienern gelingt es im Gegensatz zum ersten Abschnitt, sich wesentlich formatfüllender ins Bild zu stellen. Was mit sich bringt, dass die Blau-Gelben um einiges mehr Mühe haben, sich torgefährlich zu präsentieren. Aber in der 74. Minute findet der Gastgeber die Lücke im Abwehrverbund der Austria. Luxbacher glänzt dabei mit dem öffnenden Pass, den Rest erledigt dann Robert Ljubicic, der das 1:1 markiert. In der noch verbleibenden Spielzeit kommt es zu einem munteren Hin und Her. Torschütze Ljubicic sieht in der 91. Minute noch die gelb-rote Karte, letztendlich bleibt es beim soweit leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. In der nächsten Runde besitzt St. Pölten am Dienstag, 9. Juni um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Admira Wacker. Die Wiener Austria ist dann mit der Startzeit um 20:30 Uhr der Gastgeber gegen Altach.

SKN ST. PÖLTEN - FK AUSTRIA WIEN 1:1 (0:1)

NV Arena, SR: Christian Ciochirca (Stmk)

SKN St. Pölten: Riegler, Luan, Klarer, Muhamedbegovic, Schulz, Ingolitsch (35. Rasner), Hofbauer (46. Messerer), Luxbacher (80. Davies), Schütz (59. Meister), Ljubicic, Burke (59. Pak)

Austria Wien: Pentz, Poulsen (37. Klein), Zwierschitz (85. Grünwald), Borkovic, Madl (46. Palmer-Brown), Jeggo, Ebner, Fitz, Sarkaria, Pichler (63. Wimmer), Edomwonyi (63. Monschein)

Torfolge: 0:1 (3. Sarkaria), 1:1 (74. Ljubicic)

gelbe Karte: Ljubicic, Rasner, Burke bzw. Madl, Monschein

gelb-rote Karte: Ljubicic (91. St. Pölten)

stärkste Spieler: Luan, Schulz bzw. Borkovic, Sarkaria

Stimmen zum Spiel:

Robert Ibertsberger. Trainer St. Pölten:

"Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Mit unserer Leistung bin ich zufrieden. Schade, dass wir durch ein dummes Tor in Rückstand geraten sind. Aber die Burschen haben Moral gezeigt und das 1:1 geschafft. Wir waren vor allem vor der Pause das bessere Team."

Christoph Riegler, Torhüter St. Pölten:

"Das Gegentor war eine etwas komische Situation für mich. Eine Teilschuld nehme ich da schon auf mich. In Summe betrachtet haben wir uns diesen einen Zähler mit Sicherheit verdient. Wir befinden uns im Aufwärtstrend, in St. Pölten wird wieder sehr ansehnlicher Fußball gespielt."

Christian Ilzer, Trainer Austria:

"Mach dem 1:1 hatte ich das Gefühl, wir haben Möglichkeiten auf das 2:1, die wir aber nicht fertiggespielt haben. Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung. In den nächsten Spielen müssen wir versuchen, Dinge besser zu machen, uns spielerisch zu steigern."

