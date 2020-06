Der TSV Hartberg hat in der 25. Runde der Tipico Bundesliga einen verrückten 4:2-Auswärtssieg gegen den WAC gefeiert. Die Steirer, die praktisch eine gesamte Hälfte mit einem Mann mehr agierten, drehten einen 0:2-Rückstand und bejubelten am Ende den zweiten Sieg in der Meistergruppe. Der WAC fällt auf den dritten Tabellenplatz zurück. Hartberg bleibt auf dem füften Tabellenrang.

WAC startet wie die Feuerwehr, doch Hartberg kämpft sich zurück

Der WAC war von der ersten Minute an die spielbestimmende Mannschaft, nahm den Schwung der letzten Tage mit und ging bereits wenige Minuten nach Spielbeginn in Führung: Nach einem unglücklichen Ballverlust von Klem leitete Weissman den Ball weiter auf Marc-Andre Schmerböck, der heute den Vorzug gegenüber Dieng erhalten hatten. Schmerböck verwandelte aus halbrechter Position souverän im linken unteren Eck - 1:0 (5.).

Und die Kärntner blieben auch in weiterer Folge die dominierende Elf: Shon Weissman hatte nach einer Schmerböck-Flanke das schnelle 2:0 auf dem Fuß, verzog aber hauchzart (8.). Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fanden die Gäste aus der Steiermark besser ins Spiel und traten weitaus selbstbewusster auf als noch in der absoluten Anfangsphase dieser Partie. Die Hartberger probierten sich vor allem als „Scharfschützen“ aus der Distanz: Zunächst zwang Jürgen Heil WAC-Keeper Kofler zu einer Parade (24.), ehe ein Weitschuss-Kracher von Rajko Rep am Tor vorbei zog (29.).

Doch es war einmal mehr Shon Weissman, der die Hausherren mit einem herrlichen Ferserl-Treffer mit 2:0 in Front brachte. Der Israeli erzielte sein 24. Saisontor im Stile eines Weltklasse-Stürmers (37.). Drei Minuten später machten die Gäste aus Hartberg das, was sie am Besten können: kontern. Ein geklärter Ball landete beim völlig blanken Rep, der ab der Mittellinie völlig alleine auf das Tor der Kärntner zulaufen konnten und im Abschluss die Nerven behielt - 2:1 (40.).

Ein schneller Ausschluss und Strafstoß spielt den Steirern in die Karten

Die zweite Spielhälfte begann mit einem absoluten Knalleffekt: Nach einem Foul von Nemanja Rnic an Dario Tadic zeigte Schiedsrichter Muckenhammer auf den Elfmeterpunkt und Rnic die Gelb-Rote-Karte. Dario Tadic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:2-Ausgleich (48.). Die Gäste nutzten die numerische Überlegenheit und legten kurz darauf nach: Rep spielte Dossou mit einem herrlichen Pass mit der Ferse frei, sodass der Mann aus dem Benin an Kofler vorbei ging und ins leere Tor einnetzte - 2:3 (54.).

Die Hartberger hatten das Spiel nun unter Kontrolle und machten in der 77. Minute alles klar: Der eingewechselte Ried setzte nach einer Tadic-Flanke zum Fallrückzieher an, verpasste jedoch das Leder. Auf der linken Seite lauerte jedoch Amadou Dante, der via Innenstange zum 2:4 traf (78.). Letztendlich blieb es beim zweiten Auswärtssieg der Hartberger in der Meistergruppe. Für den WAC hingegen setzte es die erste Niederlage nach dem Restart.

Tipico Bundesliga, 25. Runde, Meistergruppe

RZ Pellets WAC - TSV Prolactal Hartberg 2:4 (2:1)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: Schmerböck (5.), Weissman (37.) bzw. Rep (40.), Tadic (48./Elfmeter), Dossou (54.), Dante (77.)

WAC: Kofler - Novak, Vieira (62./Gollner), Rnic, Wernitznig (75./Dieng) - Leitgeb - Jojic (62./Schöfl), Schmid (75./Stratznig) - Liendl - Wiessman, Schmerböck (50./Baumgartner)

Hartberg: Swete - Heil (46./Lienhart), Rotter, Luckeneder, Klem - Nimaga (90./Nimaga) - Rep (69./Ried), Cancola (46./Kainz), Kröpfl (46./Tadic), Dante - Dossou

Gelbe Karten: Rnic (43.), Leitgeb (89.) bzw. Cancola (34.)

Gelb-Rot: Rnic (47.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller