Der FC Red Bull Salzburg hat seine Siegesserie nach der Corona-Pause fortgesetzt und auch gegen den SK Sturm Graz einen klaren Sieg eingefahren. Drei Tage nach der 0:4-Pleite gegen Rapid kassierten die Steirer mit dem 1:5 gegen den Serienmeister die nächste herbe Niederlage. Kurios: Gleich drei Grazer (darunter Cheftrainer Nestor El Maestro) wurden vom Referee vom Platz gestellt. Während Salzburg die Tabellenführung weiter ausbaut, bleibt Sturm auf dem letzten Tabellenrang der Meistergruppe.

Zwei Ausschlüsse, drei Szoboszlai-Tore: Irre erste Halbzeit in Graz

Die Partie in Grazer Merkur-Arena begann denkbar ungünstig für die Hausherren: Bereits nach acht Minuten zirkelte Dominik Szoboszlai einen Freistoß herrlich ins Kreuzeck zum 0:1. Zwei Minuten später traf der 19-jährige Ungar bereits zum zweiten Mal an diesem Abend: Über Adeyemi und Junuzovic kombinierten sich die Gäste aus Salzburg herrlich in den Strafraum, wo Szoboszlai abzog und Siebenhandl keine Abwehrchance ließ - 0:2 (10.).

Dann wurde es richtig hektisch in Graz: Zunächst sah Cican Stankovic bei einem Freistoß von Stefan Hierländer nicht gut aus und musste das 1:2 hinnehmen (16.). Kurz darauf sah Sturm-Coach Nestor El Maestro nach einer unfassbaren Schimpftirade die Rote Karte und wurde auf die Tribüne verbannt (Sturm-Coach Nestor El Maestro rastet völlig aus und sieht Rot!). Gleiches Schicksal ereilte auch Lukas Spendlhofer, der nach einem recht brutalen Foul gegen Onguene vom Platz gestellt wurde (24.). Kurz zuvor hatte Patson Daka nach einem Latten-Kracher von Adeyemi auf 3:1 für Salzburg gestellt (21.).

Die numerisch überlegenen Salzburger hatten alles im Griff, spielten die Hausherren praktisch an die Wand und erhöhten kurz vor der Pause auf 4:1. Dominik Szoboszlai krönte seine hervorragende Leistung mit seinem dritten Treffer in dieser Halbzeit: Der Ungar nahm sich einen Pass herrlich mit, düpierte Kiteishvili und ließ Siebenhandl mit einem platzierten Flachschuss keine Chance - 1:4 (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte Siebenhandl mit einer Glanztat einen Treffer von Adeyemi.

In der Schlussphase waren es nur noch neun Grazer

Mit der ereignisreichen und turbulenten ersten Halbzeit konnte die Partie nach dem Seitenwechsel wenig überraschend nicht mithalten. Salzburg hatte die Partie im Griff und ließ kaum etwas anbrennen. Doch auch nach dem Seitenwechsel spielten sich die Bullen gute Chancen heraus. So verpasste Szoboszlai etwa seinen vierten Treffer. Auch der eingewechselte Mergim Berisha verfehlte das Tor knapp. Besser machte es Hee-Chan Hwang, der nach einem Zuspiel von Adeyemi gleich zwei Gegenspieler aussteigen ließ und das Leder souverän ins lange Eck schob - 1:5 (66.).

Fünf Minuten später flog Isaac Donkor nach einem unnötigen Foul an Adeyemi mit Gelb-Rot vom Platz. Damit musste Sturm die Schlussphase gar zu neunt bestreiten. Salzburg verschonte die Grazer jedoch in den letzten Minuten und jubelte letztlich über einen völlig ungefährdeten 5:1-Auswärtssieg.

Tipico Bundesliga, 25. Runde, Meistergruppe

SK Sturm Graz - FC Red Bull Salzburg 1:5 (1:4)

Merkur-Arena, Graz; 0 Zuschauer; SR Lechner

Tore: Hierländer (16.) bzw. Szoboszlai (8., 10., 43.), Daka (21.), Hwang (66.)

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Donkor, Spendlhofer, Hierländer (46./Trummer) - Jäger, Ljubic - Kiteishvili (75./Huspek) - Balaj (66./Dominguez), Röcher (46./Leitgeb)

Salzburg: Stankovic - Vallci (64./Farkas), Onguene, Wöber, Ulmer (73./Camara) - Ashimeru (46./Mwepu), Junuzovic - Adeyemi, Szoboszlai (64./Okafor) - Daka (46./M. Berisha), Hwang

Gelbe Karten: Donkor (39.), Dominguez (67.) bzw. Ashimeru (15.), Marsch (17.)

Gelb-Rot: Donkor (71.)

Rot: El Maestro (18.), Spendlhofer (24.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller