Die WSG Swarovski Tirol musste heute eine bittere 0:1-Heimniederlage im Westderby gegen den SCR Altach einstecken. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Daniel Nussbaumer in der 19. Minute. Während der SCR Altach die Teilnahme am Europa-League-Playoff-Halbfinale fixierte, müssen die Tiroler um den Abstiegs zittern. Zwei Runden vor Schluss liegen die Wattener auf dem letzten Platz, zwei Punkte hinter dem Vorletzten.

Altach hat das Westderby im Griff

Die Partie begann bitter für Altach, da Emanuel Schreiner bereits nach wenigen Minuten verletzungsbedingt nicht mehr weitermachen konnte. Für ihn kam Manuel Thurnwald ins Spiel. Aus sportlicher Sicht hatte das Aufeinandertreffen der beiden „Westklubs“ in der Bundesliga recht wenig zu bieten. Den ersten gefährlichen Abschluss feuerte Anderson ab, dessen Weitschuss knapp daneben ging.

Wenig später jubelten die Gäste aus Vorarlberg nach einer Standardsituation: WSG-Keeper Oswald sah bei einem Corner von Meilinger nicht gut aus, kam aus seinem Tor nicht heraus, sodass Daniel Nussbaumer aus kürzester Distanz nur mehr einnicken musste - 0:1 (19.).

Die Truppe von Alex Pastoor hatte die Partie völlig im Griff, war klar spielbestimmend, doch großartige Torchancen waren im Innsbrucker Tivoli eher Mangelware. In der 40. Minute verpasste Fischer das 0:2 knapp (40.). Dafür eröffnete sich für die Wattener die große Chance auf den Ausgleich: Dedic tankte sich über links gekonnt in den Strafraum, scheiterte jedoch an Kobras, der stark reagierte (45.).

Tirol scheitert gleich zwei Mal an Aluminium

Die Gäste aus Vorarlberg waren auch nach dem Seitenwechsel sehr engagiert, deutlich aktiver und hatten gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit mehrere Chancen auf das 2:0. Zunächst setzte Nussbaumer den Ball neben das Tor, ehe ein Schuss von Fischer knapp über die Querlatte zog (50.). Kurz darauf verfehlte Meilinger per Distanzschuss knapp (51.).

Die Hausherren fanden mit Fortdauer der zweiten Hälfte aber etwas besser in die Partie und hatten die große Ausgleichschance: Kelvin Yeboah kam nach einer Hereingabe völlig freistehend zum Kopfball - diesen setzte der 20-Jährige aber neben das Tor (59.). Die Altacher strauchelten, doch der eingewechselte Stefan Maierhofer hatte Pech, dass ein Weitschuss-Hammer an die Latte knallte (69.). Der Aufsteiger war auch in der Schlussphase aktiv und kam dem Ausgleich durchaus nahe, doch auch Kelvin Yeboah setzte einen Schuss an die Latte (84.).

Schlussendlich konnten die Tiroler auch im vierten Spiel in Folge keinen Sieg einfahren. Aufgrund des Auswärtssieges der Admira gegen Mattersburg liegen die Tiroler nun auf dem letzten Platz, zwei Punkte hinter dem Vorletzten. Altach wiederum rückt bis auf zwei Zähler an die Wiener Austria heran und wahrt damit die Chance auf Platz eins.

Tipico Bundesliga, 30. Runde, Qualifikationsgruppe

WSG Swarovski Tirol - Cashpoint SCR Altach 0:1 (0:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Ebner

Tore: Nussbaumer (19.)

WSG Tirol: Oswald - Neurauter (76./Gölles), Cabrera, Gugganig (68./Hager), Nitzlnader - Santin (46./Maierhofer), Petsos, Svoboda, Rieder (76./Kerber), Adjei (34./Dedic) - Yeboah

Altach: Kobras - Anderson, Schmiedl, Dabanli, Schreiner (10./Thurnwald) - Meilinger (81./Maak), Oum Gouet (46./Zwischenbrugger), Fischer - Sam (63./Tartarotti), D. Nussbaumer (64./Villalba), Gebauer

Gelbe Karten: Gugganig (22.), Adjei (30.), Rieder (69.) bzw. Dabanli (49.), Sam (57.), Anderson (62.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller