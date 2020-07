Der FC Red Bull Salzburg hat auch im letzten Heimspiel der Saison einen deutlichen Sieg eingefahren. Der neue alte Meister feierte gegen Sturm Graz einen 5:2-Erfolg. Während die Bullen den siebenten Sieg im Laufe dieser Meistergruppe feierten, kassierten die Steirer ihre achte Niederlage im neunten Spiel. Für Sturm findet die nächste Saison damit ohne Europacup statt.

Daka lässt mehrere Topchancen aus - Adeyemi schließt Konter perfekt ab

Der neue alte Meister, der heute mit acht neuen Spielern gegenüber dem 3:0 gegen Hartberg ins Spiel gegangen war, hatte die Partie von Beginn an im Griff. Vor allem Salzburgs Top-Torschütze Patson Daka sorgte in der Anfangsphase immer wieder für Akzente. Zunächst fehlte es dem Sambier aber an der Effizienz vor dem Tor. In der 10. Minute fand der pfeilschnelle Stürmer eine Riesenchance vor: Zunächst scheiterte er freistehend an Siebenhandl, ehe sein Nachschuss an der Stange und nicht im leeren Tor landete.

Auf der anderen Seite musste Tormann Carlos Coronel erstmals nach einer feinen Aktion von Despodov eingreifen (14.). Die Salzburger waren aber weiterhin überlegen und gingen verdient in Führung: Okafor leitete einen Konter ideal ein und bediente Daka, der sich links durchsetzte und den völlig blanken Karim Adeyemi in Szene setzte. Der 18-Jährige drückte den Ball problemlos über die Linie ins leere Tor - 1:0 (22.).

Sturm agierte in der Folge defensiv, zog sich zurück und überließ den Bullen auch nach dem Verlusttreffer das Spielgerät. Die ganz großen Chancen der Salzburger wie zu Beginn dieser Partie blieben jedoch größtenteils aus. Kurz vor der Pause fand Daka eine weitere Top-Möglichkeit vor, scheiterte jedoch mit seinem Volley an Siebenhandl (45.).

Unterhaltsame Torparade in Halbzeit zwei

Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren nach einer feinen Eckballvariante auf 2:0. Nach einem kurz abgespielten Corner brachte Ashimeru Kristensen in Position, dessen Schuss Richtung zweiten Stange abgefälscht wurde. Dort lauerte Jerome Onguene, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben musste (53.).

Der Kameruner scheint auf den Geschmack eines Torjägers gekommen zu sein und verpasste eine Hereingabe von Junuzovic nur haarscharf. Nachdem Jantscher die beste Chance von Sturm in Halbzeit zwei vergeben hatte, tauchte erneut Daka völlig frei im Strafraum der Gäste auf, doch er brachte das Leder erneut nicht im Tor unter. Am Sieg der Salzburger sollte sich aber dennoch nichts ändern: Ivan Ljubic flog nach einem Handspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Den fälligen Freistoß setzte Dominik Szoboszlai direkt ins Tor der Steirer - 3:0 (73.).

In der Schlussphase fielen die Tore dann wie am Fließband: Zunächst verkürzte Kiteishvili auf 1:3 (79.), ehe der eingewechselte Sekou Koita den alten Vorsprung wiederherstellte (85.). Salzburg wirkte bereits etwas unkonzentriert und kassierte nur eine Minute später erneut einen Gegntreffer: Juan Dominguez netzte nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum 2:4 aus Sicht der Grazer ein (86.). Zwei Minuten später gelang dem eingewechselten Mergim Berisha der Treffer zum 5:2-Endstand. Damit konnte die Meisterparty der Bullen starten.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Meistergruppe

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz 5:2 (1:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR F. Ouschan

Tore: Adeyemi (22.), Oguene (53.), Szoboszlai (73.), Koita (85.), M. Berisha (88.) bzw. Kiteishvili (79.), Dominguez (87.)

Salzburg: Coronel - Kristensen (65./Ulmer), Onguéné (77./Koita), Wöber, Farkas (68./Vallci) - Ashimeru, Junuzovic - Okafor (68./Hwang), Szoboszlai - Adeyemi (77./M. Berisha), Daka

Sturm: Siebenhandl - Hierländer, Donkor, Geyrhofer, Trummer - Jäger (86./Dominguez), Ljubic - Huspek (63./Röcher), Kiteishvili, Despodov (63./Jantscher) - Balaj (43./Friesenbichler)

Gelbe Karten: Daka (42.) bzw. Balaj (29.), Ljubic (32.)

Gelb-Rot: Ljubic (72.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/Red Bull Media