Die WSG Swarovski Tirol muss sich nach nur einer Saison in der Tipico Bundesliga wieder in die 2. Liga verabschieden. Die Tiroler kamen im "Battle um die Bundesliga" nicht über ein torloses Remis gegen den FC Flyeralarm Admira hinaus. Während die Wattener den schweren Gang zurück in die zweithöchste Spielklasse antreten müssen, konnte die Admira den ersten Abstieg seit 2006 verhindern.

Maierhof(f)er verpassen Führungstreffer knapp - Spannender Abstiegskrimi in Innsbruck

Die Tiroler starteten mit dem Wissen ins Abstiegsdrama, dass ein Sieg vonnöten ist, um den Absturz in die zweite Liga zu verhindern. Dementsprechend forsch gingen die Wattener ans Werk: In der 5. Minute fand Buchacher mit einer Hereingabe Stefan Maierhofer, der den Ball aus kürzester Distanz über das Tor setzte (5.).

Eine Großchance fand auf der anderen Seite ein anderer Ex-Rapid-Stürmer vor: Saracevic brachte Jimmy Hoffer in Position, der Oswald mit einem Schuss aufs kurze Eck überraschen wollte. Sein Versuch prallte jedoch an die Stange (11.). Die Gäste aus Niederösterreich standen sehr tief, überließen der WSG den Ball und lauerten auf Konter. In der 19. Minute kombinierte sich die Admira schnell nach vorne, ehe Morten Hjulmand aus der Distanz abzog und das Tor von Oswald nur knapp verfehlte (19.).

In der 31. Minute vergaben die Hausherren ihre zweite Topchance: Maierhofer setzte sich in einem Kopfballduell wuchtig durch und leitete weiter auf Zlatko Dedic, dessen Versuch mit der Ferse haarscharf an der Stange vorbei ging (31.). Kurz darauf tankte sich Jimmy Hoffer zielstrebig in den Strafraum und zog wie bei seiner ersten Chance aus ähnlicher Position ab, doch Oswald parierte den zentralen Versuch sicher (32.). Und die Admira näherte sich weiter an: Marcus Maier zirkelte einen Freistoß Richtung linkes Kreuzeck, doch Oswald streckte sich und verhinderte den Einschlag stark (36.). So ging eine interessante und kurzweilige erste Halbzeit im Innsbrucker Tivoli torlos zu Ende.

Admira agiert clever und hält die Klasse dank Remis

Unmittelbar nach Wiederbeginn fand Stefan Maierhofer wie in Halbzeit eins eine große Kopfballmöglichkeit vor: Der 2,02 Meter-Hüne kam an der zweiten Stange freistehend zum Kopfball, doch sein Versuch rauschte am Tor vorbei (50.). Die Wattener hatten auch in weiterer Folge deutlich mehr Ballbesitz und ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Die Gäste hingegen standen in der Defensive kompakt und ließen kaum Abschlüsse der Tiroler zu.

Langsam aber sicher lief den Wattenern die Zeit davon, weil es die Admira verstand, äußerst clever und abgebrüht zu agieren. Hinzu kam die Ideenlosigkeit der Hausherren in der Offensive. Gegen Ende der zweiten Hälfte investierten die Tiroler freilich immer mehr ins Spiel und fanden Torchancen vor: Zunächst setzte Yeboah einen Kopfball knapp am Tor vorbei (81.), ehe Zlatko Dedic die Stange traf (82.). Wenig später musste sich Admira-Keeper Leitner bei einem Weitschuss von Svoboda auszeichnen (84.). Die ganz große Schlussoffensive der Wattener blieb jedoch aus, sodass die Admira den ersten Abstieg nach 2006 verhindern konnte. Die Tiroler hingegen müssen nach nur einem Jahr zurück in die Zweitklassigkeit.

Tipico Bundesliga, 32. Runde, Qualifikationsgruppe

WSG Swarovski Tirol - FC Flyeralarm Admira 0:0

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Lechner

WSG Tirol: Oswald - Neurauter (69./Santin), Soares, Gugganig (79./Pranter), Buchacher - Walch (31./Rieder, 79./Hager), Petsos, Svoboda, Kovacec (69./Yeboah) - Dedic, Maierhofer

Admira: Leitner - Petlach, Schösswendter, Aiwu, Maier - Saracevic (75./Pavelic), Hjulmand (57./Pusch), Lackner, Kerschbaum (75./Toth), Hoffer (90./Scherzer) - Pink (90./Paintsil)

Gelbe Karten: Maierhofer (38.), Dedic (67.), Buchacher (90.+2) bzw. Kerschbaum (18.), Schösswendter (41.), Maier (54.), Pavelic (84.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller