Der FK Austria Wien hat zum Abschluss der Meistergruppe einen knappen 1:0-Heimsieg gegen den SV Mattersburg gefeiert und sich damit ein gutes Gefühl für das Europa-League-Playoff-Halbfinale gegen den SCR Altach geholt. Das Goldtor in einem chancenarmen Spiel gegen Mattersburg erzielte Maximilian Sax in der 55. Minute.

Austria dominiert, doch die großen Chancen bleiben aus

Die Veilchen, bei denen mit Kos, Wimmer und Jukic drei Akademiespieler beginnen durften, waren von Beginn an besser im Spiel. Für das erste Highlight in dieser Partie sorgten jedoch die Burgenländer - und zwar in Form einer Auswechslung: Nedeljko Malic, der nach 15 Jahren und 329 Pflichtspielen den SV Mattersburg verlassen wird, bekam in der 9. Minute seinen Abschiedsapplaus. An seiner Stelle kam Jano ins Spiel, dem er auch die Kapitänsbinde überreichte.

Spielerisch tat sich in der Generali-Arena wenig bis gar nichts. Die Hausherren hatten gegen die Mattersburger „Jugend-Elf“ deutlich mehr Ballbesitz, ohne jedoch große Torgefahr auszustrahlen. In der 29. Minute netzte Thomas Ebner zum vermeintlichen 1:0 für die Austria ein, doch das Schiedsrichterteam hatte zu Recht ein Abseits erkannt. Kurz darauf konnte sich einer der zahlreichen Bundesliga-Startelfdebütanten bei den Burgenländer auszeichnen. So war Goalie Bernhard Unger bei einem Monschein-Versuch zur Stelle (35.).

Auf der anderen Seite umkurvte Olatunji Austria-Keeper Kos, aber der Nigerianer stolperte kläglich und vergab die Großchance kläglich (36.). Der auffälligste Spieler in den Reihen der Austria war Christoph Monschein, der kurz vor der Pause zwei weitere Chancen vergab.

Maximilian Sax schießt die Austria zum Heimsieg

Christian Ilzer wechselte zur Pause gleich doppelt, brachte Edomwonyi und Maudo für Madl und Monschein ins Spiel. Die erste Chance in Halbzeit zwei hatten aber die Gäste aus dem Burgenland: Lukas Rath kam im Strafraum zum Abschluss, schoss das Leder aber am Tor vorbei (48.). Der erste richtige Angriff der Austria führte jedoch zur Führung: Wimmer setzte mit einem herrlichen Heber in den Strafraum Edomwonyi in Szene, der für Max Sax prallen ließ. Der Ex-Admiraner schloss mit einem satten Schuss ins kurze Eck ab - 1:0 (55.).

Zehn Minuten später hatte der eingewechselte Benedikt Pichler das 2:0 auf dem Fuß, setzte das Leder aber knapp am Tor vorbei (65.). Die Veilchen agierten in der Schlussphase sehr clever, ließen die Burgenländer nicht zurückkommen und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 32. Runde, Qualifikationsgruppe

FK Austria Wien - SV Mattersburg 1:0 (0:0)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tor: Sax (55.)

Austria: Kos - Wimmer, Madl (46./Maudo), Borkovic, Martschinko - Ebner (65./Demaku), Jeggo, Prokop - Sax (65./Pichler), Monschein (46./Edomwonyi), Jukic (75./Hahn)

Mattersburg: Unger - Nemeth, Malic (9./Jano), Rath - Steinwender, Luca Pichler, Nico Pichler (64./Salomon), Erhardt, Majnovics (75/Pusic) - Olatunji (47./Schimandl), Borsos (61./Höller)

Gelbe Karte: Demaku (89.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak