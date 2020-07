Stürmer und Torhüter unterschreiben für je zwei Jahre beim spusu SKN St. Pölten, 30.7.2020 – St. Pölten hat die nächsten Neuverpflichtungen fixiert: Mit Dor Hugi dürfen die Wölfe einen neuen Stürmer in ihren Reihen begrüßen bzw. mit Armin Gremsl einen Rückkehrer aus dem Ausland.

(Mit dem Israeli Dor Hugi sollen die "Wölfe" in der Offensive noch schlagkräftiger werden)

Die Beiden sollen echte Verstärkungen werden

Der 25-jährige israelische Offensivmann Dor Hugi, der sämtliche Nachwuchsnationalteams seines Heimatlandes durchlief und in der abgelaufenen Saison bei Maccabi Petah Tikva in der zweiten israelischen Liga mit insgesamt elf Toren und neun Assists großen Anteil am Titelgewinn seines Klubs hatte, unterzeichnete einen Zwei-Jahresvertrag! Zusätzlich kehrt Armin Gremsl nach drei Jahren im Ausland zurück nach Österreich und ist ab sofort Teil des Torhüterteams bei den Wölfen. Der 25-jährige Torwart, der nach Stationen beim Floridsdorfer AC und dem SV Horn zuletzt bei Doxa Katokopias in der zypriotischen Liga aktiv war und dort von 2017 bis 2020 insgesamt 73 Spiele absolvierte, unterschrieb ebenfalls einen Kontrakt über zwei Jahre.

(Der 25-jährige Torhüter Armin Gremsl, der zuletzt in Zypern unter Vertrag war, gilt ebenso als Neuzugang)

Statement Sportdirektor Grorg Zellhofer:

„Ich bin sehr froh, dass wir diese beiden Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht haben. Mit Dor haben wir einen Stürmer gefunden, der mit seinen Leistungen in der letzten Saison überzeugen konnte und nun bei uns den nächsten Schritt machen möchte. Er ist ein sehr schneller und technisch versierter Spieler, durch den uns in der Offensive nun viel mehr Möglichkeiten offenstehen. Armin hat in den letzten Jahren hingegen bereits einiges an internationaler Erfahrung gesammelt und uns beim Training in den letzten Tagen von seinen Fähigkeiten überzeugt. Deshalb bin ich mir sicher, dass er für die kommenden beiden Jahren eine gute Ergänzung für unser Torhütergespann sein wird.“

Photocredit: © spusu SKN St. Pölten/Tobias Weber

by: SKN St. Pölten / Ligaportal/Roo