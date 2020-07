Am Donnerstag unterzogen sich noch einmal alle einem Covid-19-Test. Die erfreuliche Bescheinigung bekam man am Freitag in der Früh: Die Testergebnisse aller Spieler und Betreuer sind negativ. Damit steht dem geordneten, vollzähligen Mannschaftstraining (mit Ausnahme im Aufbau befindlicher Spieler) und dem anstehenden Trainingslager nichts im Weg.

(Photocredit: GEPApictures)

Kraft schinden in Bad Tatzmannsdorf steht an

Der betroffene Spieler begibt sich nach Auflagen der zuständigen Behörden bis Ende nächster Woche in häusliche Quarantäne und wird danach wieder einem PCR-Test unterzogen, bevor er ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Am Samstag reist der SK Rapid für eine Woche ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf, wo man seine Zelte beim Hotel Avita aufschlägt.

by: Presse Rapid Wien / Ligaportal/Roo