1) Es kam zu einer positiven Covid 19 Infektion eines Spielers. Dieser wurde gemäß Präventionskonzept unmittelbar erkannt und isoliert. Trotz einer positiven Infektion kam es zu keiner weiteren Übertragung in der roten Gruppe. Wir erachten das Präventionskonzept im Fußball Bereich als umsetzbar und funktionell.

2) In der Gruppe „Zuschauer“ kam es über den Beobachtungszeitraum (27.05.2020 bis 05.07.2020) bei statistisch errechneten 14.860 Sozialkontakten zu keiner Covid PCR positiven Testung und damit zu keiner Infektion.

3) Ein „falscher Alarm“ – Covid-ähnliche Symptome - trat 12x in der Spielergruppe bei vorläufig 611 Testungen und 2511 Gesundheitserhebungen in 0,38% der Fälle auf. In der „Zuschauergruppe“ kam es insgesamt 8 x zum Auftreten Covid negativer grippaler Symptome und zu keiner PCR-positivenTestung.“

Univ.-Prof. Martin Imhof analysiert die vorliegenden Ergebnisse wie folgt: „Die Covid Verdachtsfälle stellen bei weitem die grösste Gruppe dar. Die Identifikation, Isolation und Abklärung dieser Verdachtsfälle ist die größte Herausforderung jeglichen Sicherheitskonzepts. Hier braucht es einen Plan, wie künftig bei Verdachtsfällen rasch und effektiv zu handeln ist.“