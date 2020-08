Für Österreichs Fußball-Vizemeister Rapid Wien war Lostag bzw. wurde bekannt, wer der Gegner der Kühbauer-Truppe in der 2. Runde der Champions-League-Quali ist. Die Auswahl war mit dem AZ Alkmaar, Lok Zagreb und PAOK Saloniki eine kleine. Geworden ist es letztlich Lok Zagreb. Die Kroaten haben dabei den Heimvorteil . Die Qualifikations-Begegnungen finden ohne Zuseher statt. Die Entscheidung fällt Corona-bedingt in einem Spiel. Verlängerung und Elfmeterschießen sind daher möglich. Der Spieltermin ist der 25./26. August.

NK Lokomotiva Zagreb (CRO):

Lokomotiva Zagreb, Zweiter in Kroatien hinter Dinamo Zagreb, ist mit Sicherheit ein ungemütlicher Spielpartner. Aber wohl der Gegner, gegen den die Kühbauer-Truppe mit sehr guten Aufstiegschancen ausgestattet ist. Trainer ist der 43-jährige Goran Tomic, er ist seit Dezember 2017 beim Verein. Mit dem ehemaligen Austrianer Petar Gluhakovic steht auch ein Österreicher im Kader der Kroaten. Bekanntester Akteur ist der eingebürgerte Brasilianer Sammir (33), der davor bei Dinamo Zagreb und sieben Mal im kroatischen Team spielte.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: "Wir nehmen den Gegner so, wie er kommt. Es wartet auf uns eine ziemlich junge Mannschaft, die einen attraktiven Fußball in der letzten Saison gespielt hat und die wir uns genau anschauen werden. Es wird sehr herausfordernd, weil es in dem einen Spiel um Alles gehen wird. Wir wollen auf unserer Seite wiederum alles unternehmen, damit wir gewinnen!"

Cheftrainer Didi Kühbauer: "Natürlich hätten wir gerne ein Heimspiel gehabt, aber andererseits kann man sich bei dieser Auslosung nichts aussuchen. Lok Zagreb ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Saison gespielt hat. Wenn man andere Mannschaften hernimmt, sind diese zwar namentlich höher einzuschätzen, aber es wäre von unserer Seite fatal, wenn wir glauben würden, dass das eine einfache Aufgabe wird. Jemanden, der es in der kroatischen Meisterschaft so weit geschafft hat, werden wir sehr ernst nehmen, damit wir da weiter kommen. Wir brauchen sicher ein gutes Spiel, das ist ganz klar".

Auf die Hütteldorfer warten einige Kaliber

Der Weg für Rapid Wien in die Königsklasse ist ein weiter bzw. bedarf es doch einer Sonderleistung, will man das große Ziel auch realisieren. Die 3. CL-Quali-Runde geht am 15./16. September vonstatten (ein Spiel). Dann kommt es zu den Play-offs (22./23.9 und 29./30.9) bzw. wird sich weisen, wer tatsächlich das Champions-League-Ticket löst. Das Endspiel wird am 29. Mai 2021 im Atatürk Olympiastadion in Istanbul stattfinden. Sollte Rapid das Weiterkommen in der 2. Qualirunde schaffen, warten in der dritten Runde größere Kaliber. Möglich wäre dann ein Aufeinandertreffen mit Benfica Lissabon, Dynamo Kiew, KAA Gent oder - falls Besiktas Istanbul in der zweiten Runde ausscheidet - FK Krasnodar.

Scheiden die Hütteldorfer in dieser Runde aus, geht es in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation weiter.

Einen Abgang gibt es im Trainer- und Betreuerstab: Dr. Stefan Oesen, der beim SK Rapid seit Ende 2018 als Co-Trainer und Video-Analyst tätig war, wechselt zum Österreichischen Fußballbund. Der 35-jährige Sportwissenschaftler war bereits von 2014 bis 2017 bei unserem Verein tätig, bevor er für rund ein Jahr einer anderen Aufgabe nachging. Danach kehrte er nach Hütteldorf zurück und wechselte in den Betreuerstab von Cheftrainer Didi Kühbauer. Beim ÖFB übernimmt er ab sofort die Leitung des Bereichs Spielanalyse.

AZ Alkmaar (NED) vs Viktoria Plzeň (CZE)

PAOK (GRE) vs Beşiktaş (TUR)

Lokomotiva Zagreb (CRO) vs Rapid Wien (AUT)

