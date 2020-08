In den kommenden Tagen ist der achtfache deutsche Meister Borussia Dortmund gleich zweimal in der CASHPOINT Arena zu Gast. Während das Duell mit dem SCR Altach am Mittwoch (12.08.; 17:00 Uhr) längst ausverkauft ist, sind für das Spiel gegen FK Austria Wien (Sonntag, 16.08.; 16:00 Uhr) die letzten Resttickets erhältlich.

(Photocredit: Josef Parak)

Wer den BVB ein zweites Mal sehen möchte oder keine Tickets für das Spiel gegen den SCRA ergattert hat, kann sich unter tickets.scra.at seine Eintrittskarte sichern. Auch beim Spiel zwischen dem BVB und der Austria gibt es ein begrenztes Zuschauer-Kontingent von 1.250 Sitzplätzen. Der Kauf unter Ticket-Website tickets.scra.at ist auf vier Tickets pro Person eingeschränkt. Zusätzlich können Tickets während der Öffnungszeiten auch im Office gekauft werden.

Damit auch zukünftig Fußballfeste mit Zuschauern in der CASHPOINT Arena gefeiert werden können, müssen einige Regeln eingehalten werden:

Bei Krankheitsgefühl und möglichen Symptomen bitten wir die Person zu Hause zu bleiben und sich an die Vorgabe der Behörden zu halten! (1450 wählen, Kontakt mit dem Hausarzt)

Rucksäcke und Taschen sind aufgrund der aktuellen Lage im Stadion nicht erlaubt, um die Kontrollfunktion beim Einlass zu beschleunigen.

Der Eintritt der Veranstaltungsbesucher in das Stadion ist nur mit einer Mundnasenschutzmaske oder einer mechanischen Schutzvorrichtung gestattet. Diese darf erst auf dem Sitzplatz oder während der Verpflegung an den vorgesehenen Tischen abgenommen werden – und ist bei allen Bewegungen im Stadion (Besuch der Gastrostände, WC) zu tragen. Im Stadion werden ausschließlich Sitzplätze freigegeben.

Beim Gastro-Stand und an den Sanitäranlagen ist der Sicherheitsabstand zu anderen Personen, die nicht zu einer Besuchergruppe gehören, ebenfalls zu beachten.

Das Gastronomie-Angebot kann an den zur Verfügung stehenden Biertischen oder am Sitzplatz eingenommen werden. Die Tische werden mit entsprechenden Abständen platziert und jeweils mit einem Schild gekennzeichnet, dass pro Tisch nur Personen der gleichen Besuchergruppe Platz nehmen dürfen.

Im Stadion und auf dem Stadiongelände muss der behördliche Sicherheitsabstand von einem Meter unbedingt eingehalten werden. Natürlich ist ein erweiterter Sicherheitsabstand (7 Meter) auch gegenüber Akteuren und Betreuern beider Mannschaften, sowie dem Schiedsrichterteam einzuhalten. Autogramm- und "Selfie"-Wünsche können somit leider dieses Jahr nicht erfüllt werden.

Es darf nur der zugewiesene/erworbene Sitzplatz belegt werden. Auch das Stehen beim zugewiesenen Sitzplatz ist nicht gestattet.

Bei Weitergabe des erworbenen Ticktes ist es unbedingt erforderlich, dass die Kontaktdaten des Stadionbesuchers (Tel. Nummer und E-Mail) dem Käufer bekannt sind und im Bedarfsfall den Behörden bekannt gegeben werden können.

Die Stadionöffnung erfolgt um 14:30 Uhr. Wir empfehlen eine frühzeitige Anreise, da es bei den Eingängen und Gastro-Ständen aufgrund der Abstandsregelungen ansonsten zu Wartezeiten kommen kann.

Für alle Sektoren im Stadion gibt es fix zugewiesene Eingänge.

Außerdem wird die Installation der "Stopp Corona" App des Roten Kreuzes empfohlen.

Medieninfo: SCR Altach

by: Ligaportal/Roo