Der 24-jährige Ghanaer Samuel Tetteh, der zuletzt an den LASK verliehen war, wechselt leihweise vom FC Red Bull Salzburg zu den New York Red Bulls und unterschreibt dort einen Leihvertrag bis zum Jahresende 2020.

(Zuletzt war Samuel Tetteh zwei Jahre lang von Salzburg an den LASK verliehen)

Photocredit: Harald Dostal

Der 24-Jährige kam 2016 zum FC Liefering, 2017 stieg er in den Salzburg-Kader auf. Aufgrund einer Meniskusverletzung kam er aber nur zu zwei Kurzeinsätzen für Salzburg. Im Jänner 2018 wurde er zum LASK verliehen, wo er 19 Tore in 86 Spielen erzielte. Nach Ende des Leihvertrags kehrte er zu Saisonende 2019/20 zu den Bullen zurück. Nun verstärkt der Angreifer die New York Red Bulls in der Major League Soccer.

MdienInfo: FC Red Bull Salzburg

by: Ligaportal/Roo