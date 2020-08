Nemanja Celic verlässt den LASK Richtung WSG Wattens. Der 21-jährige Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Saison auf insgesamt drei Einsätze für den LASK. In der vierten Runde sorgte Nemanja im Heimspiel gegen seinen neuen Verein aus Wattens 90 Minuten lang für Stabilität in der Defensive.

(Photocredit: Harald Dostal)

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Celic in der AKA LASK Juniors. Dort durchlief er ab der U15 sämtliche Nachwuchs-Teams. Der LASK wünscht Nemanja viel Erfolg bei seinem neuen Verein bzw. freut man sich bei den Linzern schon auf spannende Duelle in der kommenden Bundesliga-Saison.

MedienInfo: LASK

by: Ligaportal/Roo