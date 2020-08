Mit einem 1:1-Remis gegen die Tschechen Opava beendete Sturm das Trainingslager in Bad Waltersdorf. Das war zugleich der vorletzte Probegalopp, am 28. August geht es dann los im ÖFB-Cup. Unter den 200 Zusehern waren auch Teamchef Franco Foda und sein Assistent Imre Szabics mit dabei. Am kommenden Samstag testet die Elf von Neo-Trainer Christian Ilzer noch gegen den SV Lafnitz (17 Uhr, Lebring).

(Paul Komposch ist einer der jungen Garde, die von Trainer Ilzer Einsatzminuten erhalten)

Photocredit: Richard Purgstaller

SK Puntigamer Sturm Graz 1:1 (1:0) SFC Opava

Thermenstadion Bad Waltersdorf, 15. August 2020, 16:00 Uhr, 200 Zuschauer

Tore: Jantscher (38./E), Texl (49.)

SK Puntigamer Sturm Graz: Siebenhandl (46. Schützenauer); Ingolitsch (62. Amoah), Geyrhofer (77. Komposch), Wüthrich (46. Koch), Dante (46. Trummer); Jäger (77. Schendl), Hierländer (46. Ljubic), Jantscher (62. Shabanhaxhaj), Kiteishvili (62. Zettl); Friesenbichler (46. Huspek), Balaj (62. Bacher)

SFC Opava (Startformation): Fendrich; Hnanicek, Zidek, Hrabina, Helesic, Zavadil, Texl, Reznicek, Mondek, Dordic, Holik

Christian Ilzer: "Es war ein Spiel mit hoher Intensität und viel Tempo. Wir hatten vor allem in der ersten Hälfte einige gute Aktionen und hätten zur Pause schon höher führen können. Zweite Hälfte war es dann auf beiden Seiten sehr hektisch. Ich bin mit dem Trainingslager sehr zufrieden, da wir inhaltlich und körperlich alles umsetzen konnten."

MedienInfo: SK Sturm Graz

by: Ligaportal/Roo