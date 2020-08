Der SK Sturm Graz ist problemlos in die 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups eingezogen. Die Steirer feiern gegen Viertligist SV Innsbruck einen 8:0-Kantersieg. Bereits zur Halbzeit stand es nach Treffern von Balaj (2), Waldhart (Eigentor), Gorenc-Stankovic und Friesenbichler 5:0 für Sturm Graz. Stefan Hierländer, Sebastian Zettl und erneut Bekim Balaj machten beim Pflichtspiel-Debüt von Neo-Sturm-Coach Christian Ilzer den 8:0-Endstand perfekt.

Sturm lässt von Beginn an keine Zweifel aufkommen

Der Bundesligist ließ bereits in der absoluten Anfangsphase keine Zweifel aufkommen, wer am Ende den Einzug in die 2. Cup-Runde zelebrieren sollte. Bekim Balaj netzte bereits nach vier Minuten zum 1:0: Jantscher ließ einen hohen Ball ideal mit der Brust abtropfen, sodass Balaj aus 17 Metern sehenswert zum 1:0 traf (4.).

Fünf Minuten später lenkte Innsbruck-Verteidiger Waldhart eine scharfe Jantscher-Hereingabe zum 2:0 ins Tor (9.). Weitere fünf Minuten später köpfelte Neuzugang Gorenc-Stankovic bei seinem Debüt für Sturm ins kurze Eck ein - 3:0 (14.).

Und die Angelegenheit wurde immer deutlicher: In der 28. Minute traf Bekim Balaj nach Hierländer-Vorlage zum 4:0, ehe Kevin Friesenbichler in der 34. Minute auf 5:0 erhöhte. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Während Sturm-Coach Christian Ilzer zur Pause gleich zwei Wechsel vornahm, tauschte Innsbruck-Coach Martin Hofbauer gleich dreimal. Der Bundesligist war auch in der zweiten Halbzeit klar überlegen und erarbeitete sich weitere Torchancen. In der 66. Minute erhöhte Stefan Hierländer auf 6:0. Der Sturm-Kapitän wurde 20 Meter vor dem Tor nicht attackiert, nahm Maß und setzte den Ball humorlos ins Gehäuse. Rene Waldhart vom SV Innsbruck brannten in der 74. Minute die Nerven durch: Der Verteidiger riss den eingewechselten Andreas Kuen brutal nieder und sah glatt Rot.

Kurz darauf erzielte der eingetauschte Sebastian Zettl nach Vorlage von Andreas Kuen seinen ersten Treffer für die Sturm-Profis - 7:0 (83.). Drei Minuten später netzte Bekim Balaj zum dritten Mal an diesem torreichen Abend ein - 8:0 (86.). Die Vorlage kam auch diesmal vom überragenden Jakob Jantscher.

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

SK Sturm Graz - SV Innsbruck 8:0 (5:0)

Merkur-Arena, Graz; 1.250 Zuschauer; SR Eisner

Tore: Balaj (4., 28., 86.), Waldhart (9./Eigentor), Gorenc-Stankovic (14.), Friesenbichler (34.), Hierländer (66.), Zettl (83.)

Startelf SK Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Geyrhofer, Gorenc-Stankovic, Dante - Hierländer, Jäger, Ljubic, Jantscher - Friesenbichler, Balaj

Startelf SV Innsbruck: Hauser - Mair, Engelbrecht, Bär, Waldhart - Angerer, Tinzl - Peintner, Yösavel, Plattner - Heimpel

Rot: Waldhart (74./Tätlichkeit)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller