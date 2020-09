Der FC Red Bull Salzburg hat sein erstes Heimspiel in der neuen Bundesliga-Saison gewonnen. Die Bullen setzten sich vor 3000 Zuschauern gegen den SCR Altach mit 4:1 durch. Nach einer frühen roten Karte gegen Ramalho musste Salzburg praktisch die ganze Partie in Unterzahl absolvieren. Damit ist die Generalprobe für das Playoff-Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation am kommenden Dienstag gegen Maccabi Tel Aviv gelungen.

Ramalho kassiert kurz nach Spielbeginn Rot - Salzburg dreht Rückstand noch vor der Pause

Unmittelbar nach der ersten Topchance des Spiels durch Patson Daka, der völlig freistehend an Altach-Keeper Casali gescheitert war, mussten die Bullen einen herben Rückschlag hinnehmen. Andre Ramalho konnte Daniel Nussbaumer nach einem weiten Ball in die Tiefe nur mehr mit einem Foul stoppen. Referee Schüttengruber zeigte dem Brasilianer, der in dieser Aktion der letzte Mann war, die Rote Karte (7.). Doch der Serienmeister blieb auch mit zehn Mann dominant und diktierte das Spiel: Szoboszlai legte auf für Okugawa, dessen Schuss haarscharf am Tor vorbei ging (16.).

In Führung gingen aber die Gäste aus Vorarlberg: Anderson setzte sich auf der rechten Seite durch und schlug eine Flanke in den Strafraum, wo Johannes Tartarotti aus gut acht Metern einköpfeln konnte - 0:1 (33.). Postwendend gab es aber Elfmeter für die Bullen, nachdem Zwischenbrugger Daka gefoult hatte. Dominik Szoboszlai übernahm die Verantwortung und traf mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck - 1:1 (35.).

Die Hausherren drehten das Spiel noch vor der Halbzeit: Sekou Koita tankte sich sehenswert bis in den Fünfer, wo der Malier das Auge für Patson Daka hatte. Der Sambier musste nur noch zum 2:1 einschieben (42.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die numerisch überlegenen Altacher jedoch die große Chance auf den Ausgleich: Daniel Nussbaumer kam nach einer Flanke völlig freistehend zum Kopfball, setzte diesen jedoch vorbei.

Die Bullen machen früh alles klar

Und die Bullen machten nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo sie vor dem Pausenpfiff aufgehört hatten: Koita steckte durch aus Szoboszlai, der gerade noch am Abschluss gehindert werden konnte, doch Zwischenbrugger schaltete zu langsam, sodass der Ball von Daka zu Koita gelangte. Der Malier drückte den Ball zum 3:1 über die Linie (47.). Kurz darauf hatte Daka die Chance auf das 4:1, doch sein Versuch Richtung linkes Kreuzeck zischte drüber.

Die Bullen blieben aber am Drücker und machten bereits nach etwas mehr als einer Stunde alles klar: Szoboszlai leitete einen gefährlich Angriff ein, ehe das Leder über Umwege bei Rasmus Kristensen landete. Der aufgerückte Däne netzte überlegt ins lange Eck zum 4:1 ein (63.). Die Bullen nahmen in der Schlussphase zwar etwas Tempo raus, doch der Serienmeister blieb gefährlich. Am Ergebnis sollte sich aber nichts mehr ändern.

Tipico Bundesliga, 2. Runde

Red Bull Salzburg - SCR Altach 4:1 (2:1)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 3.000 Zuschauer; SR Schüttengruber

Zum Live-Ticker Red Bull Salzburg vs. SCR Altach

Tore: Szoboszlai (36.), Daka (41.), Koita (47.), Kristensen (63.) bzw. Tartarotti (33.)

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Vallci, Ulmer - Camara (64./Bernede), Mwepu - Okugawa (77./Ashimeru), Szoboszlai (64./Onguene) - Koita (64./M. Berisha), Daka (73./Adeyemi)

SCR Altach: Casali - Anderson, Dabanli, Zwischenbrugger (54./Meilinger), Karic - Thurnwald (68./Netzer), Oum Guet, Wiss (54./Fischer), Tartarotti - Obasi (68./Maderner), D. Nussbaumer (84./Stefel)

Gelbe Karten: Vallci (24.) bzw. Wiss (25.), Zwischenbrugger (34.), Fischer (82.)

Rot: Ramalho (6.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Red Bull Media