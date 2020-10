Keinen Sieger brachte das sonntägliche Bundesliga-Duell zwischen der WSG Swarovski Tirol und dem TSV Hartberg hervor. Beide Mannschaften trennten sich nach Toren von Kelvin Yeboah (30.) und Rajko Rep (74.) mit einem 1:1-Remis. Während die Hartberger weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison warten müssen und Tabellenletzter sind, hält die WSG nach fünf Runden bei fünf Zählern.

Kelvin Yeboah bringt die Hausherren in Führung

Die Anfangsphase im Innsbrucker Tivoli Stadion gestaltete sich ruhig. Beide Mannschaften leisteten sich im Aufbauspiel immer wieder Fehler, sodass zunächst kein Spielfluss entstehen wollte. Doch die erste Chance des Spiels sollte sogleich eine Riesengelegenheit sein: Yeboah war nach einem Steilpass auf und davon, hatte nur mehr Swete vor sich, der sich mit einer herrlichen Fußparade auszeichnen konnte (13.). Drei Minuten später schrammte Gugganig haarscharf an einem Ausschluss vorbei, als er Tadic praktisch als letzter Mann zu Fall gebracht hatte.

Die Innenverteidigung der Tiroler wirkte heute nicht immer sattelfest: Gugganig schenkte die Kugel leichtfertig gegen Rep her, der plötzlich alleine auf Oswald zulaufen konnte, doch Gugganig stürmte nach und konnte gerade noch klären (26.). Dafür klingelte es auf der anderen Seite Luckender und Gollner sahen bei einem Zuspiel von Petsos auf Yeboah nicht gut aus, sodass der 20-Jährige zum Abschluss kam und Swete eiskalt überlupfte - 1:0 (30.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

Rajko Rep gelingt der Ausgleich - WSG vergibt Großchancen in der Schlussphase

Die Partie gestaltete sich nach dem Seitenwechsel ausgeglichen, wenngleich sich beide Teams weiterhin schwer taten, Chancen zu kreieren. Die bis dato größte Chance nach Wiederbeginn fand Zlatko Dedic vor, der sich von seinem Gegenspieler Luckeneder löste und Richtung Swete sprintete, doch Luckeneder klärte den Ball in höchster Not ins Torout. Der Hartberg-Verteidiger hatte jedoch Glück, dass sein Klärungsversuch haarscharf neben das eigene Tor ging (63.).

Doch die Hartberger wurden stärker und fanden durch Rep eine gute Möglichkeit vor, ehe der Slowene kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde auf 1:1 stellte. Andreas Lienhart brachte eine Flanke in den Strafraum, wo Rajko Rep sträflich alleine gelassen wurde und aus wenigen Metern einköpfelte (74.). In der Schlussphase waren aber die Tiroler dem Sieg näher: Zunächst scheiterte Yeboah völlig freistehend an Swete, ehe der Hartberg-Keeper auch einen Schuss von Rieder entschärfen konnte. Letztlich blieb es beim 1:1-Remis.

Tipico Bundesliga, 5. Runde

WSG Swarovski Tirol - TSV Prolactal Hartberg 1:1 (1:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 1.000 Zuschauer; SR Spurny

Tore: Yeboah (30.) bzw. Rep (74.)

WSG Tirol: Oswald - Rogelj (61./Gölles), Hager, Gugganig, Schnegg - Pranter (70./Anselm), Naschberger, Petsos, Frederiksen (70./Smith) - Yeboah, Dedic (83./Rieder)

Hartberg: Swete - Lienhart, Rotter, Luckeneder, Gollner (45./Ried), Klem - Kainz, Tijani (65./Heil) - Horvath (83./Ertlthaler) - Tadic (79./Chabbi), Rep

Gelbe Karten: Gugganig (16.), Petsos (83.), Hager (89.), Naschberger (89.) bzw. Kainz (14.), Ertlthaler (84.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller