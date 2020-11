Das Cup-Achtelfinale zwischen dem FK Austria Wien und TSV Hartberg ist zu einem wahren Torfestival ausgeartet. Letztlich setzten sich die Veilchen zu Hause mit 5:3 durch und stehen damit im Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups. In der Schlussphase mussten die Veilchen trotz zwischenzeitlicher 5:1-Führung nochmal gewaltig zittern.

Austria macht bereits in der ersten Hälfte alles klar

Die erste gute Abschlusschance des Spiels fanden die Hausherren vor: Sarkaria schickte Pichler in die Tiefe, der das Auge für Aleksandar Jukic hatte. Der 20-Jährige zog aus fünf Metern ab, schoss jedoch drüber (2.). Doch auch auf der anderen Seite wurde es gefährlich: Rajko Rep zog von der Strafraumgrenze ab, aber sein Versuch zischte knapp am langen Eck vorbei (8.).

Die Tore erzielten jedoch die Veilchen. In der 12. Minute erblickte Sarkaria den blanken Jukic, der umgehend hoch in den Strafraum spielte, wo Grünwald aus kurzer Distanz zum 1:0 einschoss. Fünf Minuten später erhöhte die spielbestimmende Austria auf 2:0. Sarkaria spielte den völlig freien Zwierschitz an, der im ersten Versuch noch an Swete scheiterte, doch den Nachschuss verwertete der aufgerückte Defensivmann eiskalt - 2:0 (17.). Die Abwehr der Steirer wirkte in dieser Szene völlig indisponiert.

Die Wiener hatten die Partie auch in weiterer Folge im Griff, wenngleich auch die Gäste aus der Oststeiermark in der Offensive Akzente setzen konnten. Austria-Keeper Pentz konnte jedoch mehrfach den Anschlusstreffer der Gäste verhindern. Die größte Chance der Hartberger durch Tadic vereitelte Pentz mit einer starken Parade (36.). Kurz vor der Pause gelang den Veilchen die Vorentscheidung: Mit etwas Glück landete ein abgefälschter Pass bei Pichler, der aus spitzem Winkel an Swete scheiterte. Der Ball landete jedoch wie schon beim 2:0 erneut beim Austrianer, der zum 3:0 einnetzte (42.).

Hartberg gelingt beinahe die ganz große Aufholjagd

Peter Stöger brachte für die zweite Hälfte Dominik Fitz ins Spiel, der sich gleich mit einem traumhaften Assist vorstellte. Der 21-Jährige chippte den Ball in den Lauf von Sarkaria, der das Leder kompromisslos per Volley versenkte - 4:0 (49.). Acht Minuten später gelang Dario Tadic der erste Treffer für die bemühten, aber bis dahin glücklosen Hartberger. Felix Luckeneder bediente den Goalgetter mit einem tollen Lochpass, sodass Tadic alleine vor Pentz auftauchte. Der Stürmer ließ sich diese Großchance nicht entgehen und schoss ins kurze Eck - 4:1 (57.).

Es folgte eine durchaus gute Phase der Gäste, die aber ohne Torerfolg blieb. Stattdessen beseitigte Dominik Fitz alle Zweifel: Wieder glänzte Sarkaria als Assistgeber, ehe Dominik Fitz Hartberg-Goalie Rene Swete keine Chance ließ und zum 5:1 traf (66.). Damit war das Cup-Achtelfinale endgültig auf Eis gelegt, wenngleich die Hartberger in der Schlussphase Moral zeigten und dank eines herrlichen Treffers von Horvath auf 2:5 heran kamen. Kurz darauf gelang Chabbi per Elfmeter gar der dritte Treffer für den TSV an diesem Abend (84.).

Und es wurde nochmal richtig spannend, weil Referee Ebner nach einem Foul von Horvath an Palmer-Brown fälschlicherweise auf Elfmeter für Hartberg entschieden hatte. Chabbi trat zum zweiten Mal an diesem Abend an, schoss jedoch an die Stange. Damit blieb die ganz große Aufholjagd aus.

ÖFB-Cup, Achtelfinale

FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg 5:3 (3:0)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Ebner

Live-Ticker Austria Wien gegen TSV Hartberg

Tore: Grünwald (12.), Zwierschitz (17.), Pichler (42.), Sarkaria (49.), Fitz (66.) bzw. Tadic (57.), Horvath (81.), Chabbi (84./Elfmeter)

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Sarkaria, Zwierschitz (73./Ebner), Grünwald (82./Turgeman), Jukic (73./Wimmer) - Edomwonyi (46./Fitz), Pichler (66./Monschein)

Hartberg: Swete - Gölles, Gollner, Luckeneder, Klem - Tijani (46./Heil), Nimaga (46./Yoda), Rep (75./Igbonekwu) - Ried (59./Ertlthaler), Tadic (57./Chabbi), Horvath

Gelbe Karte: Palmer-Brown (90.), Suttner (90.+1) bzw. Yoda (86.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media