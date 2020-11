Die SV Ried hat in der 9. Runde der Tipico Bundesliga in Unterzahl ein 1:1-Remis gegen den WAC erreicht. Dejan Joveljic hatte die Kärntner in der 54. Minute in Führung gebracht, ehe Marco Grüll in der Schlussphase einen Elfmeter zum Ausgleich verwandelte. Damit verpasste der WAC den dritten Bundesliga-Sieg in Serie.

Schwungvolle Anfangsphase im Lavanttal

Die Gäste aus Ried starteten mit der exakt selben Startelf wie gegen Rapid ins Spiel gegen die Wolfsberger. Und die Innviertler begannen ambitioniert, trauten sich etwas zu und hatten den ersten Abschluss der Partie: Marco Grüll zog nach einem Eckball aus dem Rückraum ab, doch sein Schuss aus rund 18 Metern ging knapp drüber (8.). Vier Minuten später wurden die Hausherren erstmals gefährlich: Scherzer setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Joveljic, der mit einem schnellen Haken Ried-Verteidiger Reiner stehen ließ und sich in eine gute Schussposition brachte. Er zirkelte den Ball jedoch haarscharf am rechten Kreuzeck vorbei (12.).

Kurz darauf wurde es hektisch im Strafraum des Aufsteigers: Liendl konnte gleich zweimal aus kurzer Distanz abziehen, doch jeweils konnte ein Rieder den Schuss blocken. Im dritten Versuch schoss Scherzer auf das Tor von Sahin-Radlinger, der sich mit einer starken Parade auszeichnen konnte (15.). Zehn Minuten später war es erneut Jonathan Scherzer, der eine gute Möglichkeit nach einer Pavelic-Flanke vorgefunden hatte. Sein Kopfball ging jedoch über das Tor. Mittlerweile waren die Kärntner das spielbestimmende Team in der Lavanttal-Arena. Richtig gefährlich wurde es bis zur Halbzeitpause allerdings nicht mehr, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging.

WAC verpasst Vorentscheidung - Grüll gleicht per Elfer aus

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schwächte Michael Lercher den Aufsteiger, als dieser zu spät in einen Zweikampf mit Mario Pavelic gekommen war. Referee Harald Lechner zeigte dem 24-Jährigen zum zweiten Mal an diesem Nachmittag Gelb (48.). Damit mussten die Rieder praktisch die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten. Kurz darauf kam Dejan Joveljic aus kurzer Distanz zum Schuss, doch Radlinger war auf seinem Posten und parierte stark.

Wenige Minuten später machte es der Serbe besser und schoss die Wolfsberger in Führung: Michael Liendl bediente Joveljic mit einem herrlichen hohen Zuspiel aus der eigenen Hälfte. Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt nahm sich das Leder mit der Brust an und versenkte es unhaltbar im kurzen Eck - 1:0 (54.). Zehn Minuten später hatte Joveljic die große Chance auf 2:0 zu stellen, doch die Querlatte verhinderte den zweiten Treffer des Serben am heutigen Nachmittag.

Während der WAC in der zweiten Halbzeit alles im Griff hatte, kam von der SV Ried vor allem in der Offensive herzlich wenig. Doch die Gäste aus Oberösterreicher kamen dennoch zum Ausgleich, weil Lochoshvili ohne Rücksicht auf Verluste in einen Zweikampf mit Grüll gegangen war und einen Elfmeter verursacht hatte. Marco Grüll nahm die Einladung zum 1:1 dankend an und verwandelte sicher (85.). Sahin-Radlinger konnte in der letzten Sekunde der Nachspielzeit mit einer Hammer-Parade den Last-Minute-Sieg der Hausherren verhindern.

Tipico Bundesliga, 9. Runde

RZ Pellets WAC - SV Guntamatic Ried 1:1 (0:0)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 0 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker WAC gegen SV Ried

Tore: Joveljic (54.) bzw. Grüll (85./Elfmeter)

WAC: Kuttin - Novak, Peric, Lochoshvili, Scherzer (75./Giorbelidze) - Pavelic (71./Wernitznig), Sprangler, Leitgeb, Taferner (75./Peretz) - Liendl, Joveljic (75./Vizinger)

Ried: Sahin-Radlinger - Takougnadi, Reifeltshammer, Reiner, Lercher - Ziegl, Lackner (68./Offenbacher) - Paintsil (68./Bajic), Nutz (90.+1/Wießmeier), Grüll - Gschweidl (60./Boateng)

Gelbe Karten: Liendl (78.), Lochoshvili (84.) bzw. Lercher (44.), Offenbacher (78.)

Gelb-Rot: Lercher (48.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger