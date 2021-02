Der TSV Hartberg pirscht sich langsam aber sicher an die besten sechs Teams der Tipico Bundesliga heran. Die Oststeirer feierten am heutigen Dienstag im Nachtragsspiel der 16. Runde einen knappen 1:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol. In der Tabelle liegen die Hartberger nur mehr zwei Punkte hinter den sechstplatzierten Tirolern.

Hartberg findet gegen aggressive und mutige Tiroler kein Rezept

Die Gäste aus Tirol starteten sehr selbstbewusst und stellten die Abwehrkette der Steirer sogleich auf eine harte Probe. Erstmals gefährlich wurde es nach fünf Minuten: Eine lange Flanke von Celic landete vor den Füßen von Rogelj, der im Abschluss zu überhastet agierte und aus wenigen Metern vorbei schoss. Die Gäste waren in der Anfangsphase klar überlegen und ließen dem TSV Hartberg kaum Zeit zum Durchatmen.

Die Oststeirer arbeiteten sich mit Fortdauer der ersten Halbzeit zwar besser ins Spiel, doch gefährlicher blieben die Kristallkicker aus Wattens: Schnegg tankte sich über links nach vorne und bediente Rieder, der mit seinem Versuch an Swete scheiterte (23.). Erst in der 38. Minute musste Ferdinand Oswald erstmals eingreifen: Der WSG-Keeper entschärfte einen gut angetragenen Schuss von Flecker stark.

Kurz vor der Pause hatte die WSG Tirol den Torschrei bereits auf den Lippen. Pranter erkämpfte den Ball gegen Gollner und chippte das Leder in den Strafraum, wo Frederiksen zum Abschluss kam. Der Däne scheiterte allerdings an der Stange (44.).

Joker Rajko Rep schießt die Hartberger zum Sieg

Hartberg-Coach Markus Schopp nahm zur Pause einen Doppelwechsel vor, brachte Rep und Klem für Schmerböck und Rotter ins Spiel. Am Spielgeschehen änderte diese Wechsel zunächst nichts, denn die Tiroler waren auch im zweiten Abschnitt das engagiertere Team. Mit den wenigen Großchancen gingen die Wattener jedoch zu fahrlässig um: Fabian Koch kam nach Zuspiel von Frederiksen freistehend zum Abschluss, knallte den Ball aus wenigen Metern aber knapp drüber (57.). Eine Riesenchance für die WSG.

Kurz darauf fehlten den Tiroler nur wenige Zentimeter zur Führung: Celic bediente mit einem feinen Heber in den Strafraum Rogelj, der an Swete vorbeiging und den Ball aus spitzem Winkel gerade noch auf das Tor brachte. Das Spielgerät kullerte an der Linie entlang, ehe Luckeneder in letzter Sekunde klären konnte (64.).

Vier Minuten später schlugen die Hausherren aus dem Nichts zu: Oswald konnte einen Weitschuss von Horvath nicht sichern, sodass der eingewechselte Rep aus wenigen Metern nur mehr abstauben musste - 1:0 (68.). Die Tiroler schafften es in der Schlussphase nicht, den Schützlingen von Markus Schopp gefährlich zu werden. Letztlich siegte der TSV Hartberg im Nachtrag der 16. Runde knapp 1:0 und macht damit den Kampf um Platz sechs so richtig spannend.

Tipico Bundesliga, Nachtrag 16. Runde

TSV Prolactal Hartberg - WSG Swarovski Tirol 1:0 (0:0)

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Lechner

Live-Ticker TSV Hartberg gegen WSG Tirol

Tor: Rep (68.)

Hartberg: Swete - Gollner, Luckeneder, Rotter (46./Klem), Kainz - Heil (82./Horvat), Nimaga - Flecker, Horvath (79./Ertlthaler), Schmerböck (46./Rep) - Tadic (69./Chabbi)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig (81./Soares), Schnegg (72./Smith) - Rogelj (72./Naschberger), Petsos, Celic, Rieder (81./Toplitsch) - Pranter (71./Anselm), Baden-Frederiksen

Gelbe Karten: Rotter (19.), Kainz (27.), Heil (65.), Luckeneder (82.) bzw. Schnegg (63.), Soares (84.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Richard Purgstaller