Der spusu SKN St. Pölten hat auf den Negativlauf der vergangenen Wochen reagiert und Cheftrainer Robert Ibertsberger mit sofortiger Wirkung beurlaubt. An seiner Stelle wird Sportdirektor Georg Zellhofer diese Rolle interimistisch übernehmen.

(13 Spiele - 1 Sieg: Die Unserie der letzten Wochen kostete Trainer Robert Ibertsberger in St. Pölten letztlich den Kopf)

General Manager Andreas Blumauer: „Wir haben keine Entwicklung der Mannschaft mehr gesehen und die Hoffnung verloren, dass das Team in dieser schwierigen und herausfordernden Situation den Turnaround schaffen kann. Das 3:3 in Hartberg in der letzten Runde des Grunddurchgangs war ein kleiner Lichtblick, aber der Auftritt der Mannschaft im ersten Spiel der Qualifikationsrunde hat uns letztendlich zum Handeln veranlasst. Es ist immer sehr unangenehm, solche Entscheidungen zu treffen, aber es steht für uns sehr viel auf dem Spiel. Robert hat das Team vor einem Jahr in einer schwierigen Situation übernommen, hat souverän den Klassenerhalt geschafft und die Mannschaft hat im Herbst eine sehr gute Leistung gezeigt. Für seinen Einsatz bedanken wir uns sehr herzlich.“

Sportdirektor Georg Zellhofer leitet heute bereits das erste Training. Der Niederösterreicher kennt die Mannschaft sehr genau und sieht den Schwerpunkt der Arbeit nun darin, die negativen Emotionen in positive zu kehren: „Die Mannschaft ist durch die Niederlagen verunsichert, das Selbstvertrauen und die Leichtigkeit sind weg. Es gilt nun, Stabilität und Sicherheit in das Team zu bringen. Ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft mehr Potential hat, als sie zuletzt gezeigt hat. Ich hoffe, dass es in kurzer Zeit gelingt, das Kollektiv auf die bevorstehenden Spiele einzuschwören. Am kommenden Samstag wartet mit Altach schon die nächste schwere Aufgabe.“

Photocredit: Richard Purgstaller

by: SKN St. Pölten/Ligaportal/Roo