Der TSV Hartberg hat mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen die Admira die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe gefestigt. Joker Seifedin Chabbi erzielte in der 80. Minute den spielentscheidenden Treffer, der die Oststeirer über den zweiten Sieg in Folge jubeln ließ. Der TSV bleibt somit zwei Punkte vor der Austria, die in St. Pölten gewann. Flyeralarm Admira ist nach wie vor Tabellenletzter.

Taktisch geprägte Hälfte geht torlos zu Ende

Die Admira begann mit einer offensiven Ausrichtung und hatte nach sechs Minuten die erste Möglichkeit auf einen Treffer: Atanga und Wooten kombinierten sich per Doppelpass in den Strafraum, wo der US-Amerikaner aus spitzem Winkel zum Schuss kam. TSV-Keeper Swete war zur Stelle und parierte zur Ecke. Auf der anderen Seite setzte sich Matija Horvat stark durch und spielte den Ball Richtung zweite Stange, wo Jürgen Heil völlig frei zum Schuss kam. Sein Ball ging aber am halbleeren Tor vorbei (13.).

Die Partie gestaltete sich durchaus ausgeglichen mit Abschlüssen auf beiden Seiten: In der 20. Minute kam Bauer nach einem Atanga-Freistoß zum Kopfball, doch erneut war Swete zur Stelle (20.). Eine Minute später ging ein direkter Kerschbaum-Freistoß knapp drüber (21.). Aus dem Spiel heraus klappte in weiterer Folge aber auf beiden Seiten nicht mehr allzu viel.

Kurz vor der Pause versuchten sich die Gäste aus der Oststeiermark als Distanzschützen, doch sowohl Jürgen Heil als auch Bakary Nimaga konnte ihre Versuche nicht im Tor versenken. Folgerichtig ging eine taktisch geprägte erste Hälfte torlos zu Ende.

Joker Seifedin Chabbi lässt Hartberg jubeln

Die Gäste nahmen die zweiten 45 Minuten mit viel Tempo in Angriff: Tadic setzte sich stark auf der linken Seite durch und gab scharf zur Mitte, wo Flecker die Hereingabe knapp verpasste (52.). Doch eine Topchance gab es auch auf der anderen Seite: Andrew Wooten kam nach einem Zuspiel von Starkl völlig freistehend vor Swete zum Abschluss, scheiterte aber wie schon zu Beginn des Spiels am Schlussmann der Oststeirer.

Nach etwas mehr als einer Stunde schwächte Lukas Malicsek seine Mannschaft: Der Admira-Verteidiger stoppt Rajko Rep, der auf und davon gewesen wäre, mit einer Notbremse. Referee Dieter Muckenhammer schickt den 21-Jährigen mit Rot vom Platz (66.).

Die Hartberger nutzten die numerische Überlegenheit und gingen in der Schlussphase in Führung: Tadic spielte von links in den Rückraum, wo Rajko Rep zum Abschluss kam. Der Schuss des Slowenen konnte zwar geblockt werden, doch der eingewechselte Seifedin Chabbi staubte trocken ab - 0:1 (80.). Die Hartberger ließen in der Schlussphase nichts mehr anbrennen und brachten den Sieg über die Zeit.

Tipico Bundesliga, 25. Runde, Qualifikationsgruppe

FC Flyeralarm Admira - TSV Hartberg 0:1 (0:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Live-Ticker Admira gegen Hartberg

Tor: Chabbi (80.)

Admira: Leitner - Aiwu, Malicsek, Bauer - Hausjell, Vorsager, Kerschbaum, Kronberger - Atanga (60./Sax), Wooten, Starkl

Hartberg: Swete - Kainz, Gollner, Luckeneder, Klem - Horvat (87./Lienhart), Nimaga - Flecker (61./Rakowitz), Rep, Heil (73./Chabbi) - Tadic (87./Ertlthaler)

Gelbe Karte: Vorsager (51.) bzw. Horvat (75.), Kainz (90.+2)

Rot: Malicsek (67.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak