Keine Tore gab es am Dienstagabend zwischen dem SKN St. Pölten und der SV Ried. Die beiden Mannschaften trennten sich in einer chancenarmen Partie 0:0. Andreas Heraf bleibt mit der SV Ried in der Qualifikationsgruppe unbesiegt (drei Siege, drei Remis). St. Pölten wiederum muss weiter auf den ersten Sieg nach der Punkteteilung warten und ist nach wie vor Tabellenletzter.

Kurz vor der Pause wird ein Treffer von Marco Grüll zu Unrecht aberkannt

Die St. Pöltner machten in der Startphase dieser Partie den agileren Eindruck, wenngleich die Rieder in der Defensive stabil agierten und kaum etwas zuließen. Den ersten Schuss gab Daniel Offenbacher ab, aber Riegler war schnell am Boden und konnte parieren (10.). Richtig gefährlich wurden die Hausherren nach 20 Minuten: Zunächst war Thomas Reifeltshammer bei einem Luxbacher-Querpass zur Stelle und klärte den Ball hauchzart über das eigene Tor (20.), ehe Taylor Booth nach einem Corner einen wuchtigen Schuss auf das Tor des Aufsteigers abfeuerte. Sahin-Radlinger konnte den Einschlag allerdings verhindern (21.).

Von einem Offensiv-Festival war man in der NV-Arena doch sehr weit entfernt. Beide Mannschaften agierten in der Defensive sehr diszipliniert und sattelfest. Besonders heikel wurde es in der 40. Minute, als Marco Grüll nach einem Zuspiel von Nutz plötzlich frei durch war und im Eins gegen Eins mit Riegler die Nerven behielt. Doch der Treffer des gebürtigen Salzburgers und künftigen Rapid-Stürmers zählte nicht, da das Schiedsrichterteam um Ciochirca ein Abseits erkannt hatte. Bitter für die Gäste: Wie die TV-Bilder zeigten, handelte es sich hier um eine Fehlentscheidung.

Wenige Höhepunkte auch in Halbzeit zwei

Für den ersten Aufreger in der zweiten Halbzeit sorgte Marcel Ziegl, der Samuel Tetteh von hinten mit gestrecktem Bein gefoult und Glück hatte, dass Ciochirca ihm nur Gelb zeigte (50.). Die Rieder lauerten auch in der zweiten Halbzeit auf Umschaltmomente für ihre schnellen Stürmer Marco Grüll und Ante Bajic.

Die Niederösterreicher hatten weiterhin mehr Ballbesitz (60% nach einer gespielten Stunde), fanden in der Offensive aber kaum Lösungen, um die Gäste aus dem Innviertel in die Bredouille zu bringen. Aus dem Nichts ergab sich in der 67. Minute eine Topchance für die Hausherren: Lackner verlor an der Strafraumgrenze leichtfertig das Leder. Dieses schnappte sich Taylor Booth der völlig freistehend zum Abschluss kam, doch die Schwäche in der Chancenverwertung zeigte sich auch in dieser Situation - der US-Amerikaner verzog völlig freistehend.

Die Hausherren waren auch in der Schlussphase bemüht, den Siegtreffer zu erzielen, aber in der Offensive fehlte es den Niederösterreichern weiter an den zündenden Ideen. In der Nachspielzeit hatte Grüll den Lucky Punch auf dem Fuß, doch sein Versuch zischte hauchzart am Tor vorbei.

Tipico Bundesliga, 28. Runde, Qualifikationsgruppe

SKN St. Pölten - SV Ried 0:0

NV-Arena, St. Pölten; 0 Zuschauer; SR Ciochirca

St. Pölten: Riegler - Steinwender, Drescher (72./Majnovics), Luan, Muhamedbegovic - Luxbacher (88./Schütz), Servania - Booth (88./R. Ljubicic), Schmidt, Tetteh (88./Halper) - Hugi (55./Davies)

Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Lackner (89./Reiner), Reifeltshammer, Boateng, Lercher (90.+4/Gragger) - Ziegl, Offenbacher - Bajic (90.+4/L. Meisl), Grüll, Nutz (74./Satin)

Gelbe Karten: Drescher (33.), Schmidt (62.) bzw. Ziegl (50.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media