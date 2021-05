Der LASK hat seinen jüngsten Negativlauf in der Tipico Bundesliga mit einem eindrucksvollen Auwärtssieg gegen den WAC beendet. Die Linzer besiegten erschreckend schwache Wolfsberger klar 4:0. Aufgrund des gleichzeitigen Erfolgs von Sturm gegen die WSG Tirol bleibt der LASK Vierter und Sturm Dritter. Der Abstand auf den WAC (5.) konnte aber auf vier Punkte vergrößert werden.

LASK findet zurück zur Effizienz

Der WAC startete ambitioniert ins Spiel und war zu Beginn optisch leicht überlegen: Zunächst war Schlager bei einem durchaus frechen Weitschuss von Vizinger wachsam (7.), ehe der WAC nach einem Standard gefährlich wurde: Grgic blockte eine Direktabnahme von Wernitznig stark, bevor Schlager bei einem Novak-Hammer aus großer Distanz zur Stelle war (11.).

In Führung gingen aber die Gäste aus Linz, die heute aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre von Chefcoach Thalhammer von Emanuel Pogatetz betreut worden waren. Ranftl spielte raus auf Goiginger, der das Spielgerät ideal Richtung zweite Stange spielte. Dort lauerte Johannes Eggestein, der nur mehr einschieben musste - 0:1 (18.). Der LASK blieb am Drücker und legte nur wenig später nach: Giorbelidze gewährte Ranftl zu viel Platz, sodass sich der Steirer das Leder in Ruhe zurechtlegen konnte und selbiges herrlich mit links ins lange Eck zirkelte - 0:2 (26.). Die Gäste hätten das Ergebnis sogar noch eindeutiger gestalten können, doch Eggestein traf nach feiner Vorarbeit nur die Stange (42.).

WAC indisponiert - Eggestein schnürt den Doppelpack

Gleich wenige Sekunden nach Wiederbeginn starteten die Linzer bereits den ersten Angriff, doch der Schuss von Balic konnte ins Torout geblockt werden (46.). Die Wolfsberger wirkten nach dem Seitenwechsel indisponiert, waren gedanklich wohl noch in der Kabine. In der 57. Minute musste sich Kuttin bei einem Freistoß von Goiginger ordentlich strecken.

Die Kärntner brachten aber weiterhin keinen Fuß in dieses Spiel und mussten nach etwas mehr als einer Stunde den nächsten Gegentreffer hinnehmen, nachdem Giorbelidze Balic im Strafraum gefoult hatte. Johannes Eggestein übernahm die Verantwortung und netzte zum 0:3 ein (61.). Der WAC konnte auch in weiterer Folge überhaupt keinen Druck auf die Oberösterreicher ausüben. Vielmehr war der LASK dem vierten Treffer näher als die Kärntner ihrem ersten. Thomas Goiginger hatte in der 82. Minute das 0:4 auf dem Fuß, doch Giorbelidze kratzte den Ball in höchster Not von der Linie. Für den 0:4-Endstand sorgte Dominik Reiter in der 92. Minute.

Tipico Bundesliga, 30. Runde, Meistergruppe

RZ Pellets WAC - LASK 0:4 (0:2)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 0 Zuschauer; SR Spurny

Live-Ticker WAC gegen LASK

Tore: Eggestein (18., 61./Elfmeter), Ranftl (26.), Reiter (90.+2)

WAC: Kuttin - Novak (66./Schöfl), Henriksson, Lochoshvili, Giorbelidze - Leitgeb - Taferner (74./Stratznig), Wernitznig (74./Jasic) - Liendl (74./Dieng) - Röcher, Vizinger (62./Joveljic)

LASK: Schlager - Filipovic (90.+3/Ramsebner), Holland, Andrade - Ranftl, Grgic, Michorl (79./Madsen), Renner (90.+2/Potzmann) - Goiginger, Eggestein (72./Griger), Balic (79./Reiter)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger