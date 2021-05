Die Wiener Austria hat mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten die Teilnahme am Europa-League-Playoff-Halbfinale fixiert und die Niederösterreicher in die drohenden Relegation geschickt. Die Niederösterreicher warten seit mittlerweile 13 Bundesligaspielen auf einen vollen Erfolg.

Austria kontrolliert das Spielgeschehen

Die Veilchen hätten gleich kurz nach Anpfiff in Führung gehen können: Fitz steckte durch für Djuricin, der das kurze Eck knapp verfehlte (3.). Kurz darauf köpfelte Schösswendter gefährlich auf das Tor der Gäste, doch Maranda konnte gerade noch klären (7.). Die Austria hatte das Spielgeschehen ganz klar im Griff und war dem Führungstreffer deutlich näher als das verunsicherte Schlusslicht.

Zwar kamen die Wölfe mit Fortdauer der ersten Halbzeit besser ins Spiel, dennoch gingen die Veilchen verdient in Führung: Martel hebelte mit einem herrlichen Pass von der Mittellinie die gesamte SKN-Verteidigung aus. Sarkaria schnappte sich das Leder und spielte quer in den Strafraum, wo Maranda vor dem einschussbereiten Wimmer an den Ball kam und seinen eigenen Torhüter prüfte. Riegler konnte den Ball aber nicht sichern, sodass Wimmer den Ball nur mehr über die Linie drücken musste - 1:0 (29.).

Kurz darauf gelang den Gästen aber der Ausgleich: Hugi setzte sich stark gegen zwei Austrianer durch und legte per Kopf auf Schmidt, dessen Schuss vom Sechzehner unhaltbar für Pentz abgefälscht wurde - 1:1 (34.).

Alexander Grünwald schießt die Veilchen zum Sieg

Die erste Topchance nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste aus St. Pölten vor: Muhamedbegovic konnte nach einer Klärungsaktion von Handl abziehen, doch Pentz konnte den scharfen Versuch des St. Pöltners entschärfen und bewahrte seine Mannschaft damit vor dem Rückstand (50.). Nach einer Stunde erzielten die Hausherren das vermeintliche 2:1, doch Schösswendter, der eine Freistoß-Hereingabe von Fitz per Kopf versenkte, stand bei der Ballabgabe klar im Abseits (60.).

Acht Minuten später schlugen die Veilchen eiskalt zurück: Wimmer überließ dem eingewechselten Grünwald einen Schuss von der Strafraumgrenze, den der gebürtige Kärntner wuchtig im Tor versenkte - 2:1 (68.). St. Pölten stand nun unter Zugzwang und musste zwei Tore erzielen, um die Chance auf den direkten Klassenerhalt zu wahren. Dementsprechend riskanter agierten die Niederösterreicher in der Schlussphase. Letztlich blieb es aber beim 2:1-Sieg der Austria.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Qualifikationsgruppe

FK Austria Wien - SKN St. Pölten 2:1 (1:1)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Wimmer (28.), Grünwald (68.) bzw. Schmidt (34.)

Austria Wien: Pentz - Teigl (89./Zwierschitz), Handl, Schösswendter, Suttner - Wimmer (90.+1/Jukic), Demaku, Fitz (89./Zeka), Martel, Sarkaria (61./Grünwald) - Djuricin (61./Monschein)

St. Pölten: Riegler - Maranda, Drescher (73./R. Ljubicic), Muhamedbegovic - Servania, Pokorny, Schütz (73./Luxbacher), Schulz - Booth (73./Tetteh), Schmidt, Hugi (80./Halper)

Gelbe Karten: Wimmer (66.), Pentz (88.) bzw. Schmidt (30.), Drescher (60.), Pokorny (84.), Tetteh (90.+5)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak