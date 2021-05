Der SCR Altach hat mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen die SV Ried den Klassenerhalt fixiert und den Oberösterreichern die allererste Pleite unter Andreas Heraf sowie in der laufenden Qualifikationsgruppe zugefügt. Manfred Fischer brachte die Vorarlberger früh in Führung, ehe Daniel Maderner und Daniel Nussbaumer für den Endstand sorgten. Die Altacher stoßen mit dem Sieg sogar auf Platz neun vor.

Ried-Debütant Gütlbauer kann sich auszeichnen, doch Altach kontrolliert die Partie

Die Anfangsphase gestaltete sich flott mit Torchancen auf beiden Seiten: Zunächst setzte Möschl den Ball nach einer Flanke von Bajic an die Latte, ehe der Torhüter-Debütant aufseiten der Rieder, Lukas Gütlbauer, sich zweimal auszeichnen konnte. Der 20-Jährige drehte in der 4. Minute einen Schuss von Manfred Fischer ins Torout. Kurz darauf entschärfte er einen Schuss von Daniel Maderner (5.).

Manfred Fischer brachte die Hausherren aber mit seinem sechsten Saisontor in Führung: Casar behauptete das Leder im Strafraum und spielte in den Rückraum, wo Fischer den Ball kontrollierte und Gütlbauer keine Chance ließ - 1:0 (12.). Bitter für die Gäste: Youngster Gragger konnte verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen, für ihn kam Julian Wießmeier rein.

Die Vorarlberger hatten das Spiel in der ersten Halbzeit im Griff und in der 35. Minute Pech, dass ein Schuss von Maderner Richtung langes Eck hauchzart daneben ging. Kurz vor der Pause flog Markus Lackner nach einer rüden, aber nicht beabsichtigten Attacke gegen Wiss mit Rot vom Platz.

Maderner und Nussbaumer sorgen für die Entscheidung

Die numerisch überlegenen Altacher taten sich zunächst zwar etwas schwer, ehe Daniel Maderner nach einer Stunde für die Vorentscheidung sorgte. Fischer schickte den Stürmer mit einem gut getimten Steilpass auf die Reise, Maderner nahm rechts im Strafraum Maß und bezwang Gütlbauer mit einem Flachschuss durch die Beine - 2:0 (60.).

Für die Vorarlberger spielte es sich mit der Führung im Rücken wesentlich leichter. Die Schützlinge von Damir Canadi gingen kein unnötiges Risiko ein und hielten die Rieder geschickt vom eigenen Tor weg. Gefährliche Torchancen blieben in weiterer Folge weitestgehend aus. Der eingewechselte Daniel Nussbaumer hatte in der Schlussphase das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an Aluminium (86.). In der 90. Minute machte es Nussbaumer nach Querpass von Tartarotti besser und ließ Gütlbauer keine Abwehrchance.

Tipico Bundesliga, 31. Runde, Qualifikationsgruppe

SCR Altach - SV Ried 3:0 (1:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 100 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Fischer (12.), Maderner (60.), D. Nussbaumer (90.)

Altach: Kobras - Karic, Dabanli, Subotic, Zwischenbrugger, Schreiner (75./Edokpolor) - Casar (75./D. Nussbaumer), Oum Gouet, Wiss (46./Carando) - Fischer (80./Tartarotti), Maderner (75./Haudum)

Ried: Gütlbauer - Gragger (23./Wießmeier), Reiner, Lackner, Boateng, Takougnadi (46./Ziegl) - Meisl, Stosic (87./Reifeltshammer) - Bajic, Schmidt (46./Grüll), Möschl (74./Nutz)

Gelbe Karten: Wiss (24.) bzw. Stosic (62.), Ziegl (84.)

Rot: Lackner (40.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Cashpoint SCR Altach