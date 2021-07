Der sechste und zugleich letzte Probegalopp des Bundesligisten TSV Egger Glas Hartberg beim burgenländischen Landesliga-Verein SpG Klöcher Bau Oberwart/Rotenturm geht in die Hose. Was dann wohl keine förderliche Wirkung auf die anstehende 1. Runde des UNIQA ÖFB-Cup haben wird. Am kommenden Freitag wartet auf die Truppe von Neo-Trainer Kurt Russ der Regionalligist Bad Gleichenberg. Gut vorstellbar, dass das Steirerderby eine ganz enge Geschichte wird.

SpG Oberwart/Rotenturm - TSV Egger Glas Hartberg 1:0 (0:0)



Tor: 1:0 (73.) Herrklotz

TSV-Aufstellung 1. HZ: Sallinger - Schantl, Sonnleitner, Luckeneder, Gollner - Heil, Kainz - Schmerböck, Sturm, Horvath - Tadic

TSV-Aufstellung 2. HZ: Pusswald - Wilfinger T., Rotter, Yoda, Kofler - Horvat, Erhardt - Wilfinger F., Weiler, Lema - Lemmerer

(Erstmalig im Dress der Hartberger musste der Ex-Rapidler Mario Sonnleitner eine so nicht erwartete Niederlage hinnehmen)

Photocredit: Albert Mikovits

by: Ligaportal/Roo