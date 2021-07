Das Fieber steigt von Tag zu Tag! Nach dem Ende der Europameisterschaft richten die Fußball-Fans in Österreich ihren Fokus auf den Start der Saison 2021/22 in der ADMIRAL Bundesliga, in Kärnten blicken dabei alle auf das erste Derby im Oberhaus seit 36 Jahren: Am 25. Juli empfängt die Austria Klagenfurt den Wolfsberger AC – und dieses Duell sorgt schon im Vorfeld für einen Rekord: Im Vorverkauf wurden bis Mittwoch bereits 5750 Tickets abgesetzt. So viele wie nie zuvor!

„Das ist eine außergewöhnliche Zahl, wenn man bedenkt, dass der Vorverkauf in Klagenfurt bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Durch das Fassungsvermögen des Wörthersee-Stadions mussten die Anhänger ja nie Sorge haben, keinen Platz mehr zu bekommen. Daher wurde in der Regel die Tageskassa gewählt“, sagt Geschäftsführer Harald Gärtner, der betont: „Seit der Auslosung mit dem Kärntner Derby zum Auftakt gibt es einen Ansturm auf die Karten. Das Interesse ist groß, darüber freuen wir uns sehr.“

Bei den Heimspielen der Austria war in der Vergangenheit lediglich die Westtribüne offen, für das Duell mit dem WAC sind die Sektoren A4 bis A8 bereits ausverkauft, gleiches gilt für den VIP-Bereich. In den Blöcken A3 und A9 gibt es nur noch wenige Restkarten. Der Unterrang der EM-Arena wird daher komplett geöffnet, Tickets sind auch auf der Osttribüne sowie hinter den Toren im Süden und Norden erhältlich. Bei entsprechendem Andrang würde auch der Oberrang genutzt werden.

Der Online-Shop ist rund um die Uhr erreichbar, hier können sich die Fans ihren Wunschplatz bequem am PC oder dem Smartphone auswählen, ausdrucken oder digital hinterlegen lassen. Doch die Austria setzt auch den stationären Vorverkauf fort: Am Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr öffnet die Kassa Nord an der Siebenhügelstraße. Achtung, Fans: Hier ist nur Barzahlung möglich, auch am Spieltag.

Die Verantwortlichen der Austria Klagenfurt empfehlen allen Interessierten, sich rechtzeitig um Tickets für das von Eisner Auto als „Sponsor of the Day“ präsentierte Kärntner Derby zu sichern. „Es dürfte in jedem Fall im Interesse aller sein, lange Schlangen und Wartezeiten an den Kassen am Spieltag zu vermeiden“, so Geschäftsführer Gärtner. Zudem wird beim Kauf an der Tageskassa eine Gebühr von zwei Euro pro Karte erhoben.

Wie in allen Arenen der ADMIRAL Bundesliga gilt auch im Wörthersee-Stadion aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie die 3-G-Regelung: Zutritt erhält nur, wer den Nachweis erbringt, geimpft, getestet oder genesen zu sein. „Die Fans und die Emotionalität kommen wieder zurück in die Stadien. Darauf freuen wir uns am meisten, denn Fußball ohne Fans ist nicht dasselbe", sagt Liga-Vorstand Christian Ebenbauer. „Die Liga und die Klubs tun alles, um dafür zu sorgen, dass sich die Anhänger sicher fühlen.“

Text & Graphik: SK Austria Klagenfurt

by: Ligaportal/Roo