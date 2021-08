Der LASK empfängt in der Admiral Bundesliga, am Sonntag, den 15. August (17 Uhr, live auf Sky Sport Austria) den SK Sturm Graz in der Raiffeisen Arena Pasching. Das schwarz-weiße Duell verspricht ein hochklassiger Schlagabtausch zu werden.

(Der Schlüssel zum Erfolg für den LASK wird es sein, den beiden Sturm-Angreifern Jakob Jantscher und Kelvin Yeboah die Giftzähne zu ziehen)

Sowohl der LASK als auch Sturm sind gut in die Saison gestartet: Der LASK ist als eines von drei Teams (neben FC Salzburg & WSG Tirol) noch unbesiegt. Sturm Graz musste sich zwar im Auftaktspiel der neuen Saison gegen Titelverteidiger Salzburg geschlagen geben, zeigte in den folgenden beiden Runden aber groß auf: Ein 4:1-Auswärtssieg gegen den WAC und ein 3:1 gegen Altach bugsierten die Grazer auf den zweiten Tabellenplatz.

LASK-Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer:

„Im Spiel gegen Vojvodina konnten wir viel Selbstvertrauen für das Duell mit Sturm tanken. Ich erwarte ein unglaublich intensives, kampfbetontes Spiel von beiden Seiten. Wir werden die kurze Zeit bis zum Spiel gut zum Regenerieren nutzen und sind dann bereit für einen harten Fight in der Raiffeisen Arena.“

Textquelle: LASK

Photocredit: GEPA/Admiral

by: Ligaportal/Roo