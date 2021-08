Am morgigen Samstag (17 Uhr) empfängt in der Admiral Bundesliga der TSV Egger Glas Hartberg die SV Guntamatic Ried. Nach den beiden Niederlagen gegen Altach und Klagenfurt will die Russ-Truppe gegen die Oberösterreicher (im Vorjahr gab's in vier Duellen nur zwei Punkte) in die Erfolgsspur zurückkehren.

(Der Hartberger Sascha Horvath traf zuletzt in Klagenfurt zweimal, trotzdem musste man die Heimreise punktelos antreten)

Hartberg-Cheftrainer Kurt Russ vor dem Abschlusstraining: „Uns erwartet ein schwerer Gegner, der sich defensiv stark präsentiert, tief steht und sehr gut umschaltet. Wir müssen unsere Räume defensiv sehr eng machen, haben diese Woche gut trainiert, die Lehren aus dem Klagenfurt-Spiel gezogen und uns optimal auf den Gegner eingestellt. Wir werden wieder offensiv auftreten, da wir zuhause unbedingt gewinnen wollen. Das wird man von meiner Mannschaft auch auf dem Platz sehen. Wir hoffen auf viele Zuschauer im Stadion die uns wie im ersten Heimspiel nach vorne peitschen. Damals hat es zwar nicht gereicht, aber diesmal soll es mit dem ersten Heimsieg klappen.“

