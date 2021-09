Der LASK hat erwartungsgemäß den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Achtelfinale geschafft. Die Linzer Athletiker hatten gegen Regionalligist SV Stripfing aber ordentlich zu kämpfen. Florian Flecker brachte den Bundesligisten kurz vor der Pause in Führung. Erst in der absoluten Schlussphase setzte der LASK einen ambitioniert und diszipliniert aufspielenden Drittligisten schachmatt.

Stripfing bietet LASK Paroli - Flecker-Aufsitzer lässt Linzer jubeln

Ein großartiger Klassenunterschied war in der ersten Halbzeit nicht zu merken, da die Gäste aus Niederösterreich eine disziplinierte Leistung auf den Platz brachten. Neben einer kompakten Defensive trat Stripfing auch in der Offensive in Erscheinung. Die ersten Torchancen fanden aber die Hausherren vor: Zunächst verfehlte Monschein mit einem spektakulären Seitfallzieher das Tor knapp (5.), ehe Horvath recht freistehend an Stripfing-Goalie Bayram scheiterte (7.).

In der 14. Minute kamen dann die Gäste erstmals gefährlich vor das Tor der Linzer: Eler schickte Fotr auf die Reise, der vom herausgeeilten Schlager vom Ball getrennt wurde. Kurz darauf verfehlte Eler das Tor des Bundesligisten nur knapp (17.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurde der Regionalligist erneut gefährlich: Eler stieg bei einer Ecke hoch und verfehlte die hintere Stange nur knapp (33.).

Kurz vor der Pause ging der LASK doch noch in Führung: Flecker fasste sich aus 25 Metern ein Herz und drückte ab. Stripfing-Goalie Bayram konnte den Aufsitzer nicht festhalten und musste hinter sich greifen - 1:0 (42.).

LASK macht erst in der Schlussphase alles klar

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel trat dann wieder der SV Stripfing in Erscheinung: Oskar Fotr kam halbrechts im Strafraum frei zum Abschluss, doch sein Versuch zischte am Kreuzeck vorbei (49.). Der Auftritt des Regionalligisten, der den LASK nach wie vor vor Probleme stellte, war auch in der zweiten Halbzeit absolut lobenswert. Den ersten gefährlichen Abschluss der Linzer im zweiten Spielabschnitt, gab es erst nach etwas mehr als einer Stunde: Flecker eroberte an der Strafraumkante den Ball und zog ab, doch Bayram parierte den zu zentralen Versuch sicher.

Und kurz nachdem die Gäste in der 85. Minute die Großchance zum 1:1 vergeben hatten: Schlager kam gegen den völlig freistehenden Markl geistesgegenwärtig aus dem Tor und verhinderte den Ausgleich. Kurz darauf sorgte Grozdic mit einem kuriosen Eigentor nach einer Horvath-Flanke für die Entscheidung (87.), ehe Peter Michorl in der 94. Minute einen schweren Tormannpatzer vom Bayram nützte und aus kurzer Distanz zum 3:0 einschoss.

ÖFB-Cup, 2. Runde

LASK - SV Stripfing 3:0 (1:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; SR Grobelnik

Live-Ticker LASK - SV Stripfing

Tore: Flecker (41.), Grozdic (87./Eigentor), Michorl (90.+4)

LASK: Schlager - Flecker, Holland, Luckeneder, Wild (46./Renner) - Hong, Grgic (46./Grgic), Horvath - Monschein (57./Karamoko), Nakamura (57./Maresic), Balic (72./Goiginger)

Stripfing: Bayram - Rosenbichler (77./Gökcek), Grozdic, Kolcak, Zier, Jeftenic (68./Milosavljevic) - Scherzadeh, Güclü, Muminovic (68./Sahintürk) - Fotr (77./Alaca), Eler (59./Markl)

Gelbe Karten: Ziger, Güclü

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal