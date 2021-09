Im Cup-Topspiel am Mittwoch hatte der Grazer AK 1902 die WSG Tirol zu Gast in der Merkur Arena. Nach einer unterhaltsamen ersten Hälfte, in der der GAK einen Zwei-Tore-Rückstand noch egalisieren konnte, zeigte sich der Bundesligist nach dem Seitenwechsel etwas abgezockter und entschied die Partie mit Toren von Ranacher und Smith noch zu seinen Gunsten.

Eine erste Hälfte mit Unterhaltungswert

Bereits früh ging die Gastmannschaft in Führung. Wallner ließ seinen Gegenspieler auf der rechten Seite aussteigen, legte zurück - und Valentino Müller traf aus dem Rückraum zum 0:1 (7.). Die WSG dominierte in dieser Phase das Spiel, der GAK lauerte auf Umschaltmomente. Gefährlicher aber waren die Tiroler - und das 2:0 ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem weiten Ball öffnete Behounek in der 26. Minute das Spiel, Blume erhielt den Ball von der linken Seite in vollem Lauf und jagde den Ball zum 0:2 ins Tor - der GAK zeigte sich in dieser Situation viel zu wenig präsent. Wattens schien alles im Griff zu haben - doch der GAK kämpfte sich zurück. GAK-Trainer Gernot Plassnegger stellte auf Viererkette um, plötzlich agierten die Hausherren auf Augenhöhe - und hatten die Chancen. Erst scheiterte Gabbichler zwar noch mit einem Heber an Klassen, welcher per Kopf auf der Torlinie rettete (33.), wenig später aber fiel der Anschlusstreffer. Nach Palla-Hereingabe nahm sich Thomas Fink den Ball gut herunter, traf im zweiten Versuch zum 1:2 (37.). Und drei Minuten später besorgte GAK-Kapitän Marco Perchtold den Ausgleich - und wie! Mit einem Volleyschuss aus 20 Metern schweißte er den Ball in's Tor - ein absoluter Traumtreffer zum 2:2.

In Hälfte zwei abgezockter

Auch nach dem Seitenwechsel war zunächst der GAK gefährlicher, die WSG Tirol war verunsichert. Doch die wenigen sich Möglichkeiten, die sich boten, wurden nicht genutzt - und so schlug die Silberberger-Elf zurück. Ranacher bugsierte das Spielgerät in der 76. Spielminute via doppeltem Lattentreffer hinter die Linie, in der Nachspielzeit fixierte der zwei Minuten zuvor eingewechselte Renny Smith nach einem Konter den 2:4-Endstand. Am Ende zog der Bundesligist in die nächste Runde ein - der GAK ärgerte die teils verunsicherten WSG-Akteure aber besonders in Hälfte eins.

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

Grazer AK 1902 - WSG Tirol 2:4 (2:2)

Merkur Arena; 1567 Zuschauer; SR Hameter

Tore: 7. 0:1 Valentino Müller, 26. 0:2 Bror Blume, 37. 1:2 Thomas Fink, 40. 2:2 Marco Perchtold, 67. 2:3 Alexander Ranacher, 90./+4 2:4 Renny Smith

Startelf GAK: Meierhofer - Huber, Palla, Gantschnig, Rosenberger, Rusek, Sangare, Perchtold, Fink, Peham, Gabbichler

Startelf WSG: Oswald - Klassen, Bacher, Koch, Behounek, Müller, Petsos, Blume, Skrbo, Sabitzer, Wallner

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: Richard Purgstaller