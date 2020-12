SV Stripfing – „Wollen um die Meisterschaft kämpfen!“

Details Dienstag, 08. Dezember 2020 17:46

Der SV Stripfing legte, trotz der geringen Anzahl an Spielen, einen fulminanten Start in die Saison hin. Nach sechs Spielen – Keine Mannschaft in der Liga hat bisher weniger absolviert – liegt die Truppe auf einem starken sechsten Platz und nur fünf Punkte hinter dem Tabellenführer, dem Wiener Sport-Club. Doch wie viel ist diese Saison noch drinnen und wie lautet das Erfolgsrezept der Niederösterreicher?

Erklärtes Ziel: Titelkampf!

Was wäre, wenn Stripfing mehr als nur sechs Spiele in der Herbstmeisterschaft absolviert hätte? Eine gute Frage, doch schaut man sich die bisherige Bilanz von fünf Siegen und nur einer Niederlage an, dann muss einem schnell klar werden, dass wir es hier mit einem der heißesten Titelkandidaten zu tun haben könnten. Johann a.k.a „Hans“ Kleer wie folgt zu ihrem Erfolgsrezept: „Wir hatten vor der Saison eine gute Vorbereitung. Hinzu kommt, dass wir einfach eine gute Zusammenstellung der Mannschaft haben. Vor allem was unsere Defensive betrifft. Wir pressen früh und haben unter anderem auch deshalb nur wenige Gegentore.“ Die guten Leistungen auf dem Platz stehen aber auch im Einklang mit den Zielen des Vereins. Angesprochen darauf macht Kleer deutlich, dass er genau dafür zum Verein kam: „Unser klares Ziel ist es, dieses Jahr um die Meisterschaft mitzukämpfen!“

„Tut schon weh!“

Doch wie wir alle wissen muss dieser Titelkampf nun etwas auf sich warten. Vorerst müssen die Vereine noch bis mindestens Februar warten, bis es weiter geht. „Die Pausierung ist natürlich zäh, wenn man Fußball lebt und aktuell nicht am Platz stehen kann. Da geht einen schon was ab. Wir hatten aber davor ja schon mal so eine Situation, als die vergangene Saison abgebrochen wurde. Trotzdem tut es schon weh, aktuell nicht am Platz zu stehen.“, so Kleer. Um die Mannschaft fit zu halten setzt der SV Stripfing, wie viele Konkurrenten, auf ein Heimtraining und Zoom-Kraftsessions. „Ehrlich gesagt macht das auch Spaß, da es mal eine Abwechslung ist. Ein Mannschaftstraining kann es aber selbstverständlich nicht ersetzen.“

The future is bright!

Dennoch sind sie für einen baldigen Wiederbeginn gut gewappnet. Trainer Kleer: „Natürlich haben wir eine sehr gute Bilanz. Müssen allerdings noch ein paar Spiele nachtragen. Wir sind unserem Ziel entsprechend aber voll im Kurs. Ich glaube sogar, dass wir nach dem Winter, durch die Vorbereitung, noch besser als Mannschaft aufgestellt sein werden!“ Das lässt sich durchaus auch als Warnung an die Konkurrenz verstehen. Den großen Wurf muss man der Mannschaft dieses Jahr aber wirklich zutrauen!

Samuel Marton