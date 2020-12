Das etwas andere Interview mit Julian Buchta - Teil 5

Details Mittwoch, 16. Dezember 2020 20:01

Julian Buchta wude von Robin Linhart nominiert und zählt zu den größten Talenten des FC Admira Wacker Mödling. So durfte er bereits sein Bundesliga-Debüt gegen Rapid Wien, am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison, feiern. Auch wenn die Südstädter das Spiel mit 4:1 verloren haben, dürften es besondere Minuten für den 20-Jährigen Verteidiger gewesen sein! Im etwas anderen interview hat uns Julian Buchta erzählt, wie es dazu kam!

Servus Julian! Du wurdest ja von Robin Linhart nominiert. Gibt es etwas, dass Du ihn mitteilen möchtest?

Julian Buchta: Ich glaube er wollte mich da eher in etwas reintheatern! Auch weil er uns wegen der 3:1 Niederlage als Jausengegner bezeichnet hat. Besonders bitter war ja auch, dass er da sogar noch ein Tor gegen uns geschossen hat (lacht)!

Du bist ja im Sommer unter Trainer Zvonimir Soldo in den Profikader hochgezogen worden. Wie ist das abgelaufen?

Julian Buchta: Das war schon was Spezielles, auch weil ich darauf schon sehr lange gewartet habe. Leider hat es immer wieder irgendwelche Probleme gegeben. Auch Ernst Baumeister wollte mich damals schon in die Kampfmannschaft hinaufziehen, ich habe mir dann aber leider beim Nationalteam das Wadenbein gebrochen und war dann für fünf oder sechs Monate verletzt. Danach habe ich mir natürlich schwergetan wieder in die Spur zu finden. Dass ich dann debütieren durfte, habe ich eigentlich Patrick Helmes zu verdanken, weil er einen sehr guten Draht zum Zvonimir Soldo hatte. Cirkovic, Ristanic und ich wurden da hochgezogen und haben die Chance gehabt mitzutrainieren. Es war jetzt aber nicht wirklich etwas Neues für mich, da man die meisten Spieler dort ja auch kennt. Also war es jetzt nicht so eine riesen Umstellung!

Du hast ja ungefähr sieben Minuten gegen Rapid im Hinspiel gespielt. Wie war das vor 10000 Fußballfans zu spielen? Wie hat sich das angefühlt?

Julian Buchta: Es war eigentlich nicht geplant, dass ich in den Kader komme. Ich bin am Tag davor eigentlich schon zuhause gelegen und habe dann erst am Abend die Nachricht bekommen, dass ich in den Kader nachrücke, weil sich jemand verletzt hat. Natürlich ist man da schon etwas nervöser und geht mit einem komischen Gefühl ins Bett. Aber ich muss wirklich sagen, dass Rapid, was die Fans betrifft, der geilste Verein Österreichs ist. Allein schon dort auf der Bank zu sitzen, dann sogar zum Aufwärmen geschickt und auch noch eingewechselt zu werden, war schon sehr unerwartet. Darüber habe ich mich dann aber natürlich umso mehr gefreut!

Wann dürfen wir uns auf Deinen nächsten Auftritt in der Bundesliga freuen?

Julian Buchta: Ich bin jetzt seit dem Draßburg-Spiel wieder unten bei den Juniors. Ich glaube zwar nicht, dass ich in nächster Zeit wieder einen Einsatz bekommen werde, hoffe aber natürlich, dass sich im Winter etwas im Kader tut und ich dadurch wieder die Chance bekomme oben mitzutrainieren und zu Einsätzen zu kommen.

Julian Buchta in der BSFZ-Arena

Du hast ja bei FIFA 21 eine eigene Karte bekommen. Ich habe mir mal dort Deine Werte angeschaut. Du hast im Bereich Defensive eine 54, insgesamt eine Wertung von 58 mit einem 68er Potenzial. Was sagst du dazu?

Julian Buchta: Mich freut es erstmal, dass ich überhaupt in FIFA drinnen bin! Das ist schon geil, wenn man sich selber auf der Konsole sehen kann. Auch weil ich selbst gerne FIFA spiele. Das mit dem Potenzial ist so eine Sache. Wäre ich jetzt bei Salzburg oder einem anderen größeren Verein, dann hätte ich sicher ein besseres Potenzial!

Nehmen wir an bei Du spielst die Amdira bei FIFA 21 und führst kurz vor Schluss 1:0 gegen Salzburg. Auf einmal verletzt sich ein Verteidiger. Würdest Du Dich einwechseln?

Julian Buchta: Also ich würde mich schon einwechseln (lacht)! Und das 1:0 würde ich natürlich auf jeden Fall über die Linien bringen. Hinten gut stehen und nichts mehr anbrennen lassen!

Kommen wir nun zum Finalspiel! Du hast sicher schon davon gehört. Und zwar hast Du jetzt 15 Sekunden Zeit, um so viele Deiner Mitspieler mit vollem Namen aufzuzählen. Für jeden gibt es einen Punkt. Die Zeit läuft ab jetzt!

Julian Buchta: Paul Koller, Julian Turi, Maximilian Eksler, Luca Kronberger, Filip Ristanic, Michael Welkovits…

Das sind leider nur 6 Punkte! Für Platz eins wird es zwar nicht reichen, was aber viel wichtiger ist: Wenn nominierst Du?

Robin Linhart: Den habe ich jetzt leider nicht genannt, aber Nicolas Zdichynec! (Admira Juniors)

Aktuelles Ranking:

1. Oliver Pranjic: 14 Punkte

2. David Ungar: 13 Punkte

3. Robin Linhart: 11 Punkte

3. Andre Necina: 11 Punkte

5. Julian Buchta: 6 Punkte

Samuel Marton

Foto: @julian.buchta (instagram)